Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Томаты дадут урожай в любом году: секрет правильной посадки
Брошенный щенок выжил в одиночку: сегодня его жизнь не узнать
Эти простые приёмы помогут сохранить вашу раковину в чистоте в течение нескольких недель
Почему люди с афантазией не видят картины в голове: объяснение необычного состояния
Продажи газировок без сахара взлетели в России
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Почему мужчины со всего мира едут в Турцию за новыми волосами
Секреты выбора идеального букета невесты, который подчеркнет стиль вашей свадьбы
Стройняшки забыли об этих привычках: какие дела мешают вам похудеть

От урожая перцев не будет отбоя, если вы перестанете совершать эти ошибки

3:24
Садоводство » Овощи

Вырастить вкусные и сочные перцы может быть настоящим искусством, но, к сожалению, даже самые опытные садоводы сталкиваются с неудачами. Одной из причин проблем с урожаем часто становится неправильное место для посадки. Если вы хотите добиться максимального успеха в выращивании перцев, важно знать, какие места могут негативно сказаться на их здоровье и производительности.

Желтый болгарский перец
Фото: commons.wikimedia.org by Ssilvestori, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Желтый болгарский перец

Тенистые участки

Перцы требуют много света, поэтому тени от деревьев, зданий или высоких растений могут существенно ухудшить их рост. Если перцы не получают достаточно солнечного света (не менее 6-8 часов в день), они будут сформированы слабыми, а плоды могут оказаться мелкими и невкусными. Выбирайте солнечные участки, свободные от теней, чтобы ваши перцы развивались правильно.

Переувлажненные почвы

Перцы не переносят избытка влаги, поэтому участки с плохим дренажом, где вода застаивается, могут стать настоящей ловушкой для ваших растений. Избыточная влага приводит к корневым гнилям и развитию грибковых заболеваний. Убедитесь, что почва у вас хорошо дренирована, и избегайте посадки перцев в низких местностях или местах, где часто скапливается вода.

Учебные участки

Если вы только начинаете заниматься садоводством, не стоит сразу пытаться высаживать перцы на тяжелых или непривычных участках, таких как запущенные грядки или участки, зарастающие сорняками. В таких местах почва может содержать вредителей и болезнетворные микроорганизмы, которые пагубно влияют на растения. Подготовьте грядку заранее, очистив её от сорняков и рыхляя почву.

Плодородные места после других перцев

Выращивание перцев на одном и том же месте из года в год может привести к истощению почвы и повышению риска появления болезней. Каждый раз, когда вы высаживаете перцы, они забирают определенные питательные вещества из почвы. Если вы не предоставляете ей время на восстановление или не вносите органические удобрения, урожай может резко ухудшиться. Следуйте правилам севооборота и меняйте места посадки каждого года.

Участки с низким pH

Перцы предпочитают нейтральные или слегка кислые почвы (pH 6-7). Если почва слишком кислая (pH ниже 6), это может привести к плохому усвоению питательных веществ, что негативно сказывается на росте и плодоношении растений. Перед посадкой проверьте уровень pH вашей почвы и при необходимости внесите известь или другие добавки для его корректировки.

Каждое из вышеперечисленных мест может негативно сказаться на росте и урожайности перцев. Чтобы добиться здоровья и высокого урожая этих вкусных овощей, выбирайте солнечные, хорошо дренированные участки с нейтральным pH и следите за севооборотом. Правильный выбор места и уход за растениями помогут вам вырастить насыщенные и сочные перцы, которые станут гордостью вашего огорода! Избегайте "убивающих" мест, и пусть ваши перцы радуют богатым урожаем!

Уточнения

Кра́сный о́стрый пе́рец (пе́рец чи́ли) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
На концерт певца Шамана в Красноярске не раскупили все билеты
Шоу-бизнес
На концерт певца Шамана в Красноярске не раскупили все билеты Аудио 
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Садоводство, цветоводство
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых Аудио 
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Наука и техника
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет Аудио 
Популярное
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых

Узнайте о различных методах посадки картофеля — от классических до инновационных, и выберите оптимальный способ для получения богатого урожая на вашем участке.

Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Сингапурские учёные установили предельный возраст человека
Самолёт Як-42. Легендарный советский рекордсмен, летающий до сих пор Дмитрий Плотников В Малом театре обсудили спектакль Большая тройка об исторической встрече лидеров в Ялте Анжела Якубовская Когда Константинополь мог бы стать второй русской Одессой Сергей Лебедев
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан
Не мерзнет, не болеет, не капризничает — и каждый год радует стабильным урожаем: идеальная слива для сурового климата
3 простых правила, которые помогут контролировать потребление сахара
3 простых правила, которые помогут контролировать потребление сахара
Последние материалы
Вода из бутылок вызывает тревожность? Правда, которую скрывают
Что нужно знать о наследовании земельных участков без межевания с 1 марта
Зелень перестанет горчить раз и навсегда: есть простой способ сделать её вкуснее
Дерево цветёт, но нет плодов? Разбираемся в причинах
Что грозит пассажиру, выпрыгнувшему с самолёта во время взлёта
Как новый метод лечения аллергии на арахис меняет всё, что мы знали о пищевых аллергиях
Эти породы собак живут меньше всех: одна еле достигает 5 лет
Если у друга такая тачка, у него точно два таланта: водить и ремонтировать
Уход за грудью в самый важный период жизни: полезные советы для будущих мам
Команда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.