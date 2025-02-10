Действительно ли, что на даче можно вырастить банановое дерево? Рассказал агроном

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

На различных сайтах и в социальных сетях можно встретить информацию, что достаточно легко можно вырастить банановое дерево. Вы тоже заинтересовались? Поэтому поинтересовались у агронома, директора компании "Евро Семена" Дмитрия Пивоварова правда ли, что на дачном участке в средней полосе России можно вырастить банановое дерево? Перенесёт оно морозы?

Фото: apore by dekoelie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Банановое дерево

Дмитрий Пивоваров ответил сразу, что морозы такое дерево не перенесёт.

"Если у вас есть отапливаемая теплица, которую вы топите круглый год, то тогда перенесёт"

Рассказываем агроному, что некоторые дачники делятся своими историями в соцсетях, что вырастили бананы.

"Они [дачники] могут вырастить. Банан можно вырастить в квартире, потому что в ней тепло. Если вы в теплице будете поддерживать температуру не ниже 15 градусов, а во время созревания 25 градусов тепла и с повышенной влажностью, то тогда банановое дерево вырастет. А если зимой теплица не отапливается, то не будет банана"

Эксперт обратил внимание, что важным для бананового дерева является тепло, влажность и освещение.

"Для перезимовки 15-20 градусов тепла ему будет достаточно, а для плодоношения требуется минимум 25 градусов тепла. Можете сходить в Ботанический сад, там бананы растут, где 30 градусов тепла и влажность под 85% – приятное такое место. И там действительно растут бананы. Вырастить можно всё, что угодно. Вопрос цены. Дачник может вырастить у себя на даче банан, только этот банан будет стоить не 200 рублей, как в магазине, а порядка 3000 рублей по затратам"

Уточнения

Ази́мина или Азими́на (лат. Asimina) — род двудольных цветковых растений, входящий в семейство Анноновые (Annonaceae).

