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Скорая весна для малины: секреты эффективной подкормки для богатого урожая

Садоводство » Деревья и кустарники

Для того, чтобы получить богатый и вкусный урожай малины, важно правильно ухаживать за кустами, особенно в весенний период. Подкормка весной является одним из ключевых этапов ухода за малиной, который обеспечивает растения необходимыми питательными веществами для активного роста и плодоношения.

Жёлтая малина
Фото: commons.wikimedia.org by LGD12345, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Жёлтая малина

Весна — это время, когда малина выходит из зимней спячки и начинает активно расти. Правильная подкормка в этом периоде помогает:

  1. Стимулировать рост: питательные вещества способствуют быстрому восстановлению растений после зимы.
  2. Увеличить урожай: малина, получающая достаточное количество удобрений, выдает более обильный и качественный урожай.
  3. Укрепить растения: хорошие удобрения помогают кустам быть более устойчивыми к болезням и неблагоприятным погодным условиям.

Когда подкармливать малину?

Весной подкормку малины обычно проводят в два основных этапа:

  1. Ранняя весна (конец марта — начало апреля): есть смысл подкормить малину сразу после того, как сойдет снег и кусты начнут просыпаться. В этом периоде лучше всего использовать азотные удобрения, которые способствуют активному росту зелени. Это могут быть, например, аммиачная селитра (20-30 г на 1 м²) или мочевина (15-20 г на 1 м²).
  2. Перед цветением (апрель — начало мая): В этот период следует применить комплексные удобрения, содержащие фосфор и калий, которые способствуют завязи и формированию ягод. Оптимальный вариант — это удобрения типа "Кемира Универсал" или "Агрикола для ягод". Их используют в соответствии с инструкцией на упаковке.

Чем подкармливать малину?

  1. Органические удобрения: малина хорошо реагирует на органику. Удобрения, такие как компост или перегной, можно внести в почву в виде мульчи вокруг кустов. Это одновременно и удобрение, и защита от сорняков. Добавление коровяка (разбавленного в 10 раз водой) тоже даст отличные результаты.
  2. Минеральные удобрения: как уже упоминалось, весной полезно использовать азотные удобрения в начале сезона и фосфорно-калийные — перед цветением. Кроме того, можно использовать готовые жидкие удобрения, которые быстро усваиваются растениями.
  3. Специальные смеси для ягодных культур: существуют также специализированные смеси, которые учитывают потребности именно ягодных растений. Они могут содержать все необходимые микроэлементы для полноценного питания малины.

Как правильно вносить удобрения?

  1. Сухие удобрения: разложите их равномерно по поверхности почвы вокруг куста, избегая попадания на стебли и листья, затем аккуратно закройте небольшим количеством почвы или мульчи.
  2. Жидкие удобрения: разведите удобрение в воде в соответствии с инструкцией и полейте корни растений, стараясь не заделать листву.
  3. После внесения удобрений: после подкормки необходимо тщательно полить кусты, чтобы питательные вещества лучше усвоились корнями.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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