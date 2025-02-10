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Клубника в форме: как правильная подкормка изменит вашу ягоду

2:53
Садоводство » Советы

Клубника – это не только любимая многими ягода, но и капризное растение, требующее особого ухода. Одним из важных аспектов этого ухода является подкормка, которая играет решающую роль в обеспечении здоровья куста и в получении богатого урожая. В этой статье мы рассмотрим, насколько важна подкормка для клубники и какие преимущества она даёт.

Цветущая клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Viola sonans, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Цветущая клубника

Увеличение урожайности

Правильная подкормка клубники обеспечивает необходимые питательные вещества, благодаря которым кусты растут активно и начинают плодоносить более обильно. Без достаточного количества удобрений клубника может давать малый урожай или даже вовсе не плодоносить. Клеточное развитие растения и формирование цветочных почек напрямую зависят от наличия необходимых макро- и микроэлементов в почве.

Улучшение вкусовых качеств ягод

Подкормка не только увеличивает количество плодов, но и влияет на их качество. Ягоды, выращенные на хорошо удобренной почве, значительно слаще и вкуснее. Это связано с тем, что клубника получает все необходимые вещества для насыщения сахарами и другими элементами, придающими ягодам приятный вкус.

Повышение устойчивости к болезням и вредителям

Сильные и здоровые растения, которые получают достаточное количество питательных веществ, более устойчивы к стрессам, таким как заболевания и атаки вредителей. Подкормка помогает укрепить иммунную систему клубники, что делает её менее уязвимой к заболеваниям, таким как мучнистая роса или гнили.

Продление срока плодоношения

Правильная подкормка клубники может продлить период её плодоношения. Если кусты регулярно получают необходимые элементы, они будут радовать вас ягодами на протяжении более длительного времени. Это особенно важно для садоводов, которые стремятся получить максимальную пользу от своих растений.

Как правильно подкармливать клубнику?

  1. Ранняя весна: в начале весны можно использовать азотные удобрения для стимуляции роста. Это поможет растению восстановиться после зимнего сна.
  2. Период цветения: во время цветения рекомендуется подкормка удобрениями, которые богаты фосфором и калием, чтобы укрепить корневую систему и повысить количество цветков.
  3. После сбора урожая: после того как ягоды собраны, клубнику следует подкармливать удобрениями, содержащими калий, чтобы подготовить растения к зимовке и обеспечить их необходимыми элементами для следующего года.

Подкормка клубники – это ключевой аспект ухода за растением, который существенно влияет на урожайность, качество ягод и устойчивость к болезням. 

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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