Не сажайте эти деревья рядом с домом — могут привести к беде

3:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Деревья возле дома — это не только красота, но и комфорт. Они создают тень, защищают от шума и украшают участок. Однако неправильный выбор растений может привести к неприятным последствиям: от затенения дома до повреждения фундамента. Какие деревья лучше не сажать слишком близко к дому, а какие идеально подойдут для участка?

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сирень

Агрономический взгляд: корни и крона имеют значение

С точки зрения агрономии, при выборе дерева важно учитывать несколько факторов.

1. Размер кроны. Высокие деревья с густой листвой могут затенять дом, ухудшая освещение и вентиляцию. Особенно это актуально для хвойных деревьев.

2. Развитие корневой системы. Мощные корни способны разрушить фундамент, повредить трубы и коммуникации. К таким деревьям относятся:

— тополь;

— ива;

— каштан;

— клён;

— орех.

3. Влияние на почву. Некоторые деревья истощают землю или изменяют её кислотность, что может негативно сказаться на других растениях.

Ландшафтный дизайн: как деревья влияют на эстетику участка

Выбор дерева зависит не только от его характеристик, но и от внешнего вида дома.

1. Архитектурный стиль. Например, строгие колонновидные деревья (лиственница, туя) отлично подходят для классического стиля, а экзотические (магнолия, сакура) — для современного.

2. Функциональность. Деревья могут выполнять разные задачи:

— защита от пыли и шума (ель, можжевельник);

— создание уюта и тени (берёза, липа);

— украшение участка (плодовые деревья, сирень, магнолия).

3. Времена года. Хвойные деревья радуют зимой, а лиственные — осенью своими яркими красками.

Народные приметы: какие деревья принесут удачу, а какие — беду?

Суеверия играют не последнюю роль в выборе растений для участка.

— Хорошие деревья: яблоня (любовь и здоровье), вишня (богатство), рябина (защита от сглаза).

— Нежелательные деревья: туя (символ одиночества), верба (влечёт печаль), осина (забирает энергию).

Личный выбор: важно, чтобы деревья радовали

В первую очередь, деревья должны нравиться владельцу участка. Если у вас есть любимые воспоминания, связанные с определённым деревом, посадите его возле дома. Любите южные страны? Пальма или лавр напомнят о тёплых краях.

Выбор деревьев для участка — это не только вопрос красоты, но и практичности. Учитывайте размер, корни, влияние на почву, эстетику и даже народные приметы. Главное, чтобы деревья приносили радость и гармонично вписывались в ландшафт.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

