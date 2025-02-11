Растения, которым не место на подоконнике — список опасных ошибок

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Комнатные растения не только украшают интерьер, но и делают воздух в доме чище. Однако размещение вазонов на подоконнике — не всегда удачное решение. Некоторые цветы не выносят яркого солнца, страдают от сухого воздуха и сквозняков. Какие именно растения лучше держать подальше от окна?

Фото: Own work by Marlith Орхидея

Монстера — любительница влажности, но не солнца

Монстера с её крупными, эффектными листьями пользуется огромной популярностью среди цветоводов. Но мало кто знает, что прямые солнечные лучи могут оставить на ней ожоги. Её идеальное место — в глубине комнаты, где есть рассеянный свет и высокая влажность.

Фикус — ценитель тени

Фикусы бывают разными, но большинство из них предпочитают рассеянное освещение. Прямые лучи солнца могут пересушить листья, а слишком сухой воздух от батареи приведёт к их сбрасыванию. Оптимальное место — в углу комнаты или рядом с окном, но не на самом подоконнике.

Кофейное дерево — любит свет, но не сухость

Хотите вырастить дома собственное кофейное дерево? Тогда знайте: оно обожает свет, но плохо переносит сухой воздух и сквозняки. Если поставить его на подоконник зимой, батарея высушит воздух и ослабит растение. Лучше выбрать место с хорошим освещением, но подальше от источников тепла.

Опасные растения — держите их подальше от животных

Некоторые комнатные цветы выглядят красиво, но могут быть опасны для питомцев. Если в доме есть кошки или собаки, избегайте размещения на подоконнике таких растений, как алоэ, замиокулькас, плющ и спатифиллум. Их листья могут вызвать отравление или аллергию у животных.

Не все цветы любят яркое солнце и сухой воздух. Чтобы ваши растения чувствовали себя комфортно, выбирайте для них правильное место. А вы знали, что подоконник может быть не самым лучшим местом для комнатных цветов?

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

