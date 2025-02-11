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Тля на яблоне больше не появится — проверенный садовый лайфхак

1:20
Садоводство

Если на яблоне появилась тля, урожай может оказаться под угрозой. Эти крошечные насекомые высасывают сок из листьев, ослабляют дерево и делают его уязвимым к болезням. Кроме того, тля может быть переносчиком опасных инфекций, что ещё больше усложняет ситуацию.

Яблоня
Фото: commons.wikimedia.org by W.carter, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Яблоня

Простое решение без химии

К счастью, бороться с тлёй можно без химических инсектицидов. Дачники давно используют натуральные средства, и одно из самых эффективных — перец чили. Его насыщенный аромат и жгучий вкус не переносят вредители, поэтому после обработки яблоня быстро освобождается от незваных "гостей".

Как приготовить средство

  1. Нарежьте 100 граммов перца чили и сложите его в кастрюлю.
  2. Залейте литром воды и поставьте на плиту.
  3. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и томите 30 минут.
  4. Оставьте отвар на 48 часов, чтобы он настоялся.
  5. Разбавьте получившийся концентрат водой в соотношении 1:7.

Как применять

Обрызгайте яблоню этим средством, уделяя особое внимание нижней стороне листьев, где чаще всего прячется тля. После такой обработки вредители быстро исчезнут, а растение останется под защитой.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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