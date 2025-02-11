Тля на яблоне больше не появится — проверенный садовый лайфхак

Если на яблоне появилась тля, урожай может оказаться под угрозой. Эти крошечные насекомые высасывают сок из листьев, ослабляют дерево и делают его уязвимым к болезням. Кроме того, тля может быть переносчиком опасных инфекций, что ещё больше усложняет ситуацию.
К счастью, бороться с тлёй можно без химических инсектицидов. Дачники давно используют натуральные средства, и одно из самых эффективных — перец чили. Его насыщенный аромат и жгучий вкус не переносят вредители, поэтому после обработки яблоня быстро освобождается от незваных "гостей".
Обрызгайте яблоню этим средством, уделяя особое внимание нижней стороне листьев, где чаще всего прячется тля. После такой обработки вредители быстро исчезнут, а растение останется под защитой.
Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.
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