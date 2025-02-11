Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Дачники давно борются с одуванчиками, которые портят ухоженные газоны. Один из простых и доступных способов предотвратить их появление — кукурузная мука. Этот метод не уничтожает взрослые растения, а действует на семена, не позволяя им прорастать.

Фото: Own work by Jakub Kolář, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Одуванчики

Как применять кукурузную муку

Лучше всего использовать этот способ профилактически, до того как одуванчики заполонят участок. Нужно равномерно посыпать почву кукурузной мукой и повторять процедуру каждые полтора месяца. Если первые всходы уже появились, обрабатывать землю нужно чаще — раз в месяц.

Какую муку можно использовать

Если кукурузной муки нет в достаточном количестве, её можно заменить на кормовую или глютеновую. Они обладают схожими свойствами и препятствуют росту сорняков.

Результаты, которые уже оценили дачники

Те, кто испытал этот метод, отмечают значительное сокращение количества одуванчиков. Семена, попавшие в обработанную почву, просто не прорастают, а значит, бороться с сорняками становится намного проще.

Уточнения

Одува́нчик (лат. Taráxacum) — род многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).

