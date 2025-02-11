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Чудо-раствор для роз: как добиться бурного цветения

1:07
Садоводство

Начало лета — время, когда розы раскрывают свою красоту, наполняя сад яркими красками и ароматами. Но чтобы кусты буквально усыпались цветами, им нужна дополнительная подпитка.

Роза
Фото: Pravda.Ru by Вадим Горшенин
Роза

Какое удобрение сделает розы шикарными

Опытные цветоводы уже проверили этот метод и называют его по-настоящему волшебным. Розы цветут обильнее, ярче и дольше.

Главный ингредиент — монокалийфосфат

  • Разведите 50-60 г монокалийфосфата в небольшом количестве воды.
  • Доведите раствор до 10 литров воды.
  • Добавьте 1 мл циркона для усиления эффекта.

Как правильно применять?

  • Опрыскивать розы нужно вечером, чтобы избежать солнечных ожогов.
  • Раствор наносят на листья и бутоны.

Что даёт эта подкормка

  • Увеличивает количество бутонов.
  • Делает цветы более яркими.
  • Продлевает период цветения.
  • Укрепляет кусты.

Попробуйте этот метод, и ваш розарий зацветёт, как никогда раньше!

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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