Чудо-раствор для роз: как добиться бурного цветения

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Начало лета — время, когда розы раскрывают свою красоту, наполняя сад яркими красками и ароматами. Но чтобы кусты буквально усыпались цветами, им нужна дополнительная подпитка.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Горшенин Роза

Какое удобрение сделает розы шикарными

Опытные цветоводы уже проверили этот метод и называют его по-настоящему волшебным. Розы цветут обильнее, ярче и дольше.

Главный ингредиент — монокалийфосфат

Разведите 50-60 г монокалийфосфата в небольшом количестве воды.

Доведите раствор до 10 литров воды.

Добавьте 1 мл циркона для усиления эффекта.

Как правильно применять?

Опрыскивать розы нужно вечером, чтобы избежать солнечных ожогов.

Раствор наносят на листья и бутоны.

Что даёт эта подкормка

Увеличивает количество бутонов.

Делает цветы более яркими.

Продлевает период цветения.

Укрепляет кусты.

Попробуйте этот метод, и ваш розарий зацветёт, как никогда раньше!

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

