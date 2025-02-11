Чем обработать малину от вредителей? Три простых средства

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Малина — одна из самых популярных ягод в садах, но, к сожалению, её любят не только дачники, но и различные вредители. Однако можно защитить кустарники без использования агрессивной химии, применяя натуральные средства.

Фото: commons.wikimedia.org by Petnick03, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Малина красная

Лучшие способы защиты малины

Табак против червей

Безопасно для урожая, эффективно против вредителей.

Заварите 1 стакан табачной пыли в ведре кипятка.

Оставьте на сутки, затем опрыскайте кусты.

Горчица как защита

Хорошо отпугивает насекомых.

Полстакана горчичного порошка смешайте с небольшим количеством воды до кремообразного состояния.

Оставьте в ведре воды на сутки, затем обработайте кусты.

Сода для защиты и улучшения вкуса ягод

Предотвращает появление вредителей.

Делает ягоды более сладкими.

Разведите 2 столовые ложки соды в ведре воды, настаивайте сутки и опрыскайте кусты.

Малина останется здоровой и даст богатый урожай!

Эти натуральные средства помогут избавить кусты от вредителей без вреда для экологии и вашего здоровья.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

