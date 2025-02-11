Чем обработать малину от вредителей? Три простых средства

Малина — одна из самых популярных ягод в садах, но, к сожалению, её любят не только дачники, но и различные вредители. Однако можно защитить кустарники без использования агрессивной химии, применяя натуральные средства.
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Малина красная
Лучшие способы защиты малины
Табак против червей
Безопасно для урожая, эффективно против вредителей.
Заварите 1 стакан табачной пыли в ведре кипятка.
Оставьте на сутки, затем опрыскайте кусты.
Горчица как защита
Хорошо отпугивает насекомых.
Полстакана горчичного порошка смешайте с небольшим количеством воды до кремообразного состояния.
Оставьте в ведре воды на сутки, затем обработайте кусты.
Сода для защиты и улучшения вкуса ягод
Предотвращает появление вредителей.
Делает ягоды более сладкими.
Разведите 2 столовые ложки соды в ведре воды, настаивайте сутки и опрыскайте кусты.
Малина останется здоровой и даст богатый урожай!
Эти натуральные средства помогут избавить кусты от вредителей без вреда для экологии и вашего здоровья.
Уточнения
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.