Как вырастить гранат даже в прохладном климате

Гранат — теплолюбивое растение, которое изначально росло в Средней Азии, Закавказье, Турции и Иране. Однако сейчас его успешно культивируют в странах с тропическим и субтропическим климатом.

Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гранаты

Главные требования для выращивания

1. Тепло и зимостойкость

Гранат не переносит сильных морозов.

При температуре ниже -18°C надземная часть дерева вымерзает.

Если температура опускается ниже -20°C, погибает даже корневая система.

Вывод: выращивать гранат можно только в регионах, где температура не опускается ниже -15°C.

2. Достаток солнечного света

Гранат нуждается в максимальном освещении.

Идеальное место — на возвышенности, без затенения от построек или деревьев.

3. Почва

Гранат неприхотлив к грунту, но лучше всего растёт на:

Песчаных или суглинистых почвах.

Хорошо дренированной и рыхлой земле.

Почве с нейтральной или слабокислой реакцией.

Как обеспечить гранату оптимальные условия?

Выбирайте тёплые регионы или выращивайте в контейнерах, перенося их в тепло на зиму. Сажайте на солнечном месте, избегая тени. Следите за качеством дренажа — застой воды губителен для корней.

Выращивать гранат можно даже в средней полосе — главное, создать правильные условия!

Уточнения

Грана́т Грана́тник, или Грана́товое де́рево (лат. Punica) — род кустарников и небольших деревьев семейства Дербенниковые (Lythraceae), прежде считался монотипным и помещался в отдельное, ныне упразднённое, семейство Гранатовые (Punicaceae).

