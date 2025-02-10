Как вырастить гранат даже в прохладном климате

Гранат — теплолюбивое растение, которое изначально росло в Средней Азии, Закавказье, Турции и Иране. Однако сейчас его успешно культивируют в странах с тропическим и субтропическим климатом.
1. Тепло и зимостойкость
Гранат не переносит сильных морозов.
Вывод: выращивать гранат можно только в регионах, где температура не опускается ниже -15°C.
2. Достаток солнечного света
3. Почва
Гранат неприхотлив к грунту, но лучше всего растёт на:
Выращивать гранат можно даже в средней полосе — главное, создать правильные условия!
Грана́т Грана́тник, или Грана́товое де́рево (лат. Punica) — род кустарников и небольших деревьев семейства Дербенниковые (Lythraceae), прежде считался монотипным и помещался в отдельное, ныне упразднённое, семейство Гранатовые (Punicaceae).
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