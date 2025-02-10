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Как вырастить гранат даже в прохладном климате

Садоводство

Гранат — теплолюбивое растение, которое изначально росло в Средней Азии, Закавказье, Турции и Иране. Однако сейчас его успешно культивируют в странах с тропическим и субтропическим климатом.

Гранаты
Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гранаты

Главные требования для выращивания

1. Тепло и зимостойкость

Гранат не переносит сильных морозов.

  • При температуре ниже -18°C надземная часть дерева вымерзает.
  • Если температура опускается ниже -20°C, погибает даже корневая система.

Вывод: выращивать гранат можно только в регионах, где температура не опускается ниже -15°C.

2. Достаток солнечного света

  • Гранат нуждается в максимальном освещении.
  • Идеальное место — на возвышенности, без затенения от построек или деревьев.

3. Почва

Гранат неприхотлив к грунту, но лучше всего растёт на:

  • Песчаных или суглинистых почвах.
  • Хорошо дренированной и рыхлой земле.
  • Почве с нейтральной или слабокислой реакцией.

Как обеспечить гранату оптимальные условия?

  1. Выбирайте тёплые регионы или выращивайте в контейнерах, перенося их в тепло на зиму.
  2. Сажайте на солнечном месте, избегая тени.
  3. Следите за качеством дренажа — застой воды губителен для корней.

Выращивать гранат можно даже в средней полосе — главное, создать правильные условия!

Уточнения

Грана́т Грана́тник, или Грана́товое де́рево (лат. Punica) — род кустарников и небольших деревьев семейства Дербенниковые (Lythraceae), прежде считался монотипным и помещался в отдельное, ныне упразднённое, семейство Гранатовые (Punicaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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