Уезжаете в отпуск? Вот как сохранить домашние растения

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Планируете отпуск, но переживаете за домашние растения? Не спешите отменять поездку! Существует несколько способов, которые помогут сохранить цветы здоровыми даже без полива.

Фото: Freepik by senivpetro Хозяйка с цветком

Как подготовить растения к вашему отсутствию

1. Обеспечьте свет, но без прямых лучей

Не стоит задвигать шторы — растениям нужен свет. Но и оставлять их под палящим солнцем нельзя. Оптимальное расстояние от окна 30-90 см.

2. Хорошо полейте и устройте душ

Перед отъездом обильный полив обязателен. Также полезно опрыскать листья или устроить растениям небольшой душ, чтобы создать запас влаги.

3. Используйте метод "каменного поддона"

Для влаголюбивых растений:

Насыпьте в поддон гальку.

Налейте воду — растения будут впитывать влагу постепенно.

4. Позаботьтесь об уличных растениях

Перенесите горшки в тень, чтобы сократить испарение воды.

5. Обрежьте цветки

Удалите раскрывшиеся бутоны, чтобы растение не расходовало влагу на цветение. После вашего возвращения появятся новые.

6. Используйте автоматические системы полива

Если у вас есть капиллярный мат, самополивные шары или фитильные системы — самое время ими воспользоваться. Если нет, можно сделать самодельную систему из бутылки с водой.

Эти меры помогут цветам легко перенести ваше отсутствие. А вам не придётся беспокоиться об их состоянии во время отпуска!

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

