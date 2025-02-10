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Уезжаете в отпуск? Вот как сохранить домашние растения

1:39
Садоводство

  Планируете отпуск, но переживаете за домашние растения? Не спешите отменять поездку! Существует несколько способов, которые помогут сохранить цветы здоровыми даже без полива.

Хозяйка с цветком
Фото: Freepik by senivpetro
Хозяйка с цветком

Как подготовить растения к вашему отсутствию

1. Обеспечьте свет, но без прямых лучей

Не стоит задвигать шторы — растениям нужен свет. Но и оставлять их под палящим солнцем нельзя. Оптимальное расстояние от окна 30-90 см.

2. Хорошо полейте и устройте душ

Перед отъездом обильный полив обязателен. Также полезно опрыскать листья или устроить растениям небольшой душ, чтобы создать запас влаги.

3. Используйте метод "каменного поддона"

Для влаголюбивых растений:

  • Насыпьте в поддон гальку.
  • Налейте воду — растения будут впитывать влагу постепенно.

4. Позаботьтесь об уличных растениях

Перенесите горшки в тень, чтобы сократить испарение воды.

5. Обрежьте цветки

Удалите раскрывшиеся бутоны, чтобы растение не расходовало влагу на цветение. После вашего возвращения появятся новые.

6. Используйте автоматические системы полива

Если у вас есть капиллярный мат, самополивные шары или фитильные системы — самое время ими воспользоваться. Если нет, можно сделать самодельную систему из бутылки с водой.

Эти меры помогут цветам легко перенести ваше отсутствие. А вам не придётся беспокоиться об их состоянии во время отпуска!

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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