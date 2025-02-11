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Эти растения нельзя сажать рядом со смородиной — загубят урожай

1:29
Садоводство

Смородина — культура, которая требует правильного окружения. Некоторые растения отбирают у неё влагу, другие — переносят болезни и вредителей. А есть такие, что просто угнетают её рост.

Смородина
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Смородина

Что нельзя сажать рядом со смородиной?

1. Красная и чёрная смородина — несовместимы

Эти два вида смородины не дружат между собой:

  • У них разные потребности во влаге и питательных веществах.
  • Они подвержены одним и тем же болезням.

2. Растения, передающие инфекции

  • Хвойные деревья (туя) — распространители грибковых заболеваний.
  • Орехи, скумпия, берёза — выделяют вещества, угнетающие рост других растений.

3. Кустарники, создающие конкуренцию

  • Малина, ежевика, облепиха — агрессивные культуры, которые забирают всю влагу и питательные вещества.
  • Белая и розовая смородина (Ribes rubrum) — не дают красной смородине нормально развиваться.

4. Черёмуха — самый опасный сосед

Черёмуха является разносчиком вредителей, которые могут уничтожить посадки смородины.

Как правильно разместить смородину?

Лучше всего рядом со смородиной сажать чеснок, лук, бархатцы — они отпугивают вредителей и защищают кусты.

Выбирайте правильных соседей, и ваш урожай смородины будет богатым и здоровым!

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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