Эти растения нельзя сажать рядом со смородиной — загубят урожай

Смородина — культура, которая требует правильного окружения. Некоторые растения отбирают у неё влагу, другие — переносят болезни и вредителей. А есть такие, что просто угнетают её рост.
1. Красная и чёрная смородина — несовместимы
Эти два вида смородины не дружат между собой:
2. Растения, передающие инфекции
3. Кустарники, создающие конкуренцию
4. Черёмуха — самый опасный сосед
Черёмуха является разносчиком вредителей, которые могут уничтожить посадки смородины.
Лучше всего рядом со смородиной сажать чеснок, лук, бархатцы — они отпугивают вредителей и защищают кусты.
Выбирайте правильных соседей, и ваш урожай смородины будет богатым и здоровым!
Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.
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