Секрет урожайного сада — натуральные удобрения из сорных растений

Большинство огородников привыкли считать сорные растения злом, ведь они заглушают культурные посадки и требуют постоянного удаления. Однако сорняки можно использовать с пользой — из них готовят эффективные удобрения и натуральные инсектициды, которые помогают саду расти без лишней химии.
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Дачные работы
Настой из сорняков — универсальное удобрение
Соберите сорные растения и измельчите.
Уложите в пластиковую бочку, залейте водой и оставьте на 2 недели под солнцем.
После брожения настой процедите и разбавьте водой.
Подходит для подкормки под корень и по листу.
Какие сорняки использовать?
Донник, чертополох, сныть — источник фосфора и калия.
Мокрица, клевер, лебеда — насыщают почву азотом.
Крапивный настой — стимулятор роста
Крапива богата азотом, витаминами и минералами, она стимулирует рост молодых растений.