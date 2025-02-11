Секрет урожайного сада — натуральные удобрения из сорных растений

2:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Большинство огородников привыкли считать сорные растения злом, ведь они заглушают культурные посадки и требуют постоянного удаления. Однако сорняки можно использовать с пользой — из них готовят эффективные удобрения и натуральные инсектициды, которые помогают саду расти без лишней химии.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дачные работы

Настой из сорняков — универсальное удобрение

Соберите сорные растения и измельчите.

Уложите в пластиковую бочку, залейте водой и оставьте на 2 недели под солнцем.

После брожения настой процедите и разбавьте водой.

Подходит для подкормки под корень и по листу.

Какие сорняки использовать?

Донник, чертополох, сныть — источник фосфора и калия.

Мокрица, клевер, лебеда — насыщают почву азотом.

Крапивный настой — стимулятор роста

Крапива богата азотом, витаминами и минералами, она стимулирует рост молодых растений.

Заполните бочку свежесрезанной крапивой (без семян).

Залейте водой и оставьте на 10-14 дней на солнце.

Разведите водой перед использованием.

Используйте только весной — иначе растения нарастят листья вместо плодов.

Настои против вредителей

Чистотел от болезней и насекомых на кустарниках

5 кг измельчённого чистотела залейте 10 л воды.

Оставьте на 1,5 суток, процедите и опрыскайте кустарники (смородину, малину, крыжовник).

Одуванчик против тли, клещей и муравьёв

500 г измельчённых корней и листьев залейте 10 л воды.

Через 4 часа процедите и опрыскайте растения.

Полынный отвар против долгоносика

1 кг полыни залейте 5 л воды и варите на медленном огне.

После остывания разбавьте водой, добавьте хозяйственное мыло и обработайте поражённые растения.

Как использовать сорняки с пользой?

Собранные после прополки травы — ценное сырьё для удобрений и защиты растений. Используя их, можно сократить расходы на химикаты и укрепить сад натуральными средствами.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от "сор"), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

