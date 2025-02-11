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Секрет урожайного сада — натуральные удобрения из сорных растений

2:18
Садоводство

Большинство огородников привыкли считать сорные растения злом, ведь они заглушают культурные посадки и требуют постоянного удаления. Однако сорняки можно использовать с пользой — из них готовят эффективные удобрения и натуральные инсектициды, которые помогают саду расти без лишней химии.

Дачные работы
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дачные работы

Настой из сорняков — универсальное удобрение

  • Соберите сорные растения и измельчите.
  • Уложите в пластиковую бочку, залейте водой и оставьте на 2 недели под солнцем.
  • После брожения настой процедите и разбавьте водой.
  • Подходит для подкормки под корень и по листу.

Какие сорняки использовать?

  • Донник, чертополох, сныть — источник фосфора и калия.
  • Мокрица, клевер, лебеда — насыщают почву азотом.

Крапивный настой — стимулятор роста

Крапива богата азотом, витаминами и минералами, она стимулирует рост молодых растений.

  • Заполните бочку свежесрезанной крапивой (без семян).
  • Залейте водой и оставьте на 10-14 дней на солнце.
  • Разведите водой перед использованием.

Используйте только весной — иначе растения нарастят листья вместо плодов.

Настои против вредителей

Чистотел от болезней и насекомых на кустарниках

  • 5 кг измельчённого чистотела залейте 10 л воды.
  • Оставьте на 1,5 суток, процедите и опрыскайте кустарники (смородину, малину, крыжовник).

Одуванчик против тли, клещей и муравьёв

  • 500 г измельчённых корней и листьев залейте 10 л воды.
  • Через 4 часа процедите и опрыскайте растения.

Полынный отвар против долгоносика

  • 1 кг полыни залейте 5 л воды и варите на медленном огне.
  • После остывания разбавьте водой, добавьте хозяйственное мыло и обработайте поражённые растения.

Как использовать сорняки с пользой?

Собранные после прополки травы — ценное сырьё для удобрений и защиты растений. Используя их, можно сократить расходы на химикаты и укрепить сад натуральными средствами.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от "сор"), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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