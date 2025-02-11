Как предотвратить появление мышей и крыс: простые правила

Мыши и крысы не только портят вещи, уничтожают запасы еды и грызут стены, но и представляют опасность для здоровья. Они могут быть переносчиками вирусов и инфекций, что делает их присутствие в доме крайне нежелательным.
Однако бороться с грызунами сложнее, чем предотвратить их появление. Чтобы не тратить время и деньги на ловушки и яды, лучше заранее принять меры предосторожности.
1. Поддерживайте чистоту
Грызуны ищут пищу в доступных местах, поэтому:
2. Храните продукты в герметичных контейнерах
Мука, крупы, сахар и другие сыпучие продукты должны быть в плотных контейнерах, а не в бумажных пакетах. Грызуны легко прогрызают тонкие упаковки.
3. Избавьтесь от хлама и мусора
Захламлённые подвалы, чердаки и кладовки становятся идеальными убежищами для мышей и крыс. Регулярно избавляйтесь от ненужных вещей, чтобы вредители не могли устроить в них гнёзда.
Простые профилактические меры помогут избежать множества проблем. Лучше заранее закрыть все лазейки, чем потом тратить силы на борьбу с вредителями.
Грызуны́ (лат. Rodentia) — самый многочисленный отряд млекопитающих.
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