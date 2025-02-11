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Как предотвратить появление мышей и крыс: простые правила

1:30
Садоводство

Мыши и крысы не только портят вещи, уничтожают запасы еды и грызут стены, но и представляют опасность для здоровья. Они могут быть переносчиками вирусов и инфекций, что делает их присутствие в доме крайне нежелательным.

Садовый инструмент
Фото: commons.wikimedia.org by Spitfire, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Садовый инструмент

Однако бороться с грызунами сложнее, чем предотвратить их появление. Чтобы не тратить время и деньги на ловушки и яды, лучше заранее принять меры предосторожности.

Как защитить дом от грызунов

1. Поддерживайте чистоту

Грызуны ищут пищу в доступных местах, поэтому:

  • Не оставляйте крошки и остатки еды на полу или столах.
  • Регулярно убирайте кухню, особенно за плитой и холодильником.
  • Не оставляйте грязную посуду на ночь.

2. Храните продукты в герметичных контейнерах

Мука, крупы, сахар и другие сыпучие продукты должны быть в плотных контейнерах, а не в бумажных пакетах. Грызуны легко прогрызают тонкие упаковки.

3. Избавьтесь от хлама и мусора

Захламлённые подвалы, чердаки и кладовки становятся идеальными убежищами для мышей и крыс. Регулярно избавляйтесь от ненужных вещей, чтобы вредители не могли устроить в них гнёзда.

Не ждите, пока появятся грызуны

Простые профилактические меры помогут избежать множества проблем. Лучше заранее закрыть все лазейки, чем потом тратить силы на борьбу с вредителями.

Уточнения

Грызуны́ (лат. Rodentia) — самый многочисленный отряд млекопитающих.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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