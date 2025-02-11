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Чем подкормить клубнику весной, чтобы собрать большой урожай? Делайте так, и ягоды будут крупными

1:12
Садоводство

Для удобрения клубники используют йод, древесную золу, дрожжи.

Сбор клубники
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбор клубники

Клубника нуждается в фосфоре до начала цветения. Подкормите кусты настоем коровяка или куриного помета в пропорции 1:10.

Для лучшего цветения опрыскайте растения раствором борной кислоты. Во время цветения посадок в почву следует добавить раствор куриного помета, коровяка или навозной жижи. Вещества разводят в воде, строго соблюдая пропорции: куриный помет — 1 к 10, коровяк — 1 к 5, навозная жижа — 1 к 3. Поливают растения под корень из расчета пол-литра на куст.

Чтобы защитить клубнику от вредителей и болезней, подкармливайте ее весной до цветения и сразу после плодоношения с помощью нашатырного спирта, который доступен каждому.

Чем нельзя удобрять клубнику

Профессиональные садоводы считают, что одним из самых опасных удобрений для клубники является азот.

Если перекормить клубнику азотом, то она начинает наращивать зеленую массу, но ягоды могут не завязаться.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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