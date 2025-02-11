Дерево цветёт, но нет плодов? Разбираемся в причинах

Если молодое дерево не плодоносит, это не повод для паники. Возможно, оно просто ещё не достигло возраста плодоношения. Однако если дерево старше 5 лет год за годом не даёт урожая, значит, что-то идёт не так.
1. Недостаток питательных веществ
Даже при обильном цветении плодовое дерево может не завязывать плоды. Частая ошибка дачников — перекорм народными удобрениями, которые не обеспечивают растение всеми нужными элементами. Решение:
2. Естественный спад урожайности
Пик плодоношения приходится на 5-7 лет, а затем урожайность начинает снижаться. Это естественный процесс, но его можно замедлить правильным уходом.
3. Старение дерева
Если дерево уже старое и плохо плодоносит, поможет омолаживающая обрезка. Но здесь важно не перестараться:
Если применить эти советы, дерево снова начнёт радовать плодами!
Плодо́вые культу́ры - группа культурных растений, возделываемых в основном для получения фруктов, ягод и орехов.
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