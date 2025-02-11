Дерево цветёт, но нет плодов? Разбираемся в причинах

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если молодое дерево не плодоносит, это не повод для паники. Возможно, оно просто ещё не достигло возраста плодоношения. Однако если дерево старше 5 лет год за годом не даёт урожая, значит, что-то идёт не так.

Фото: commons.wikimedia.org by apple2000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Абрикосы

Основные причины отсутствия плодов

1. Недостаток питательных веществ

Даже при обильном цветении плодовое дерево может не завязывать плоды. Частая ошибка дачников — перекорм народными удобрениями, которые не обеспечивают растение всеми нужными элементами. Решение:

Используйте комплексные минеральные удобрения весной и осенью.

Обратите внимание на калий и фосфор, которые важны для формирования плодов.

2. Естественный спад урожайности

Пик плодоношения приходится на 5-7 лет, а затем урожайность начинает снижаться. Это естественный процесс, но его можно замедлить правильным уходом.

3. Старение дерева

Если дерево уже старое и плохо плодоносит, поможет омолаживающая обрезка. Но здесь важно не перестараться:

Обрезку проводят в несколько этапов, растягивая процесс на 2-3 года.

Если срезать слишком много за один раз, дерево может ослабнуть ещё сильнее.

После обрезки появятся новые молодые побеги, которые будут формировать урожай.

Как вернуть урожай

Следите за сбалансированным питанием дерева. Проводите обрезку для обновления кроны. Учитывайте возраст и естественный цикл плодоношения.

Если применить эти советы, дерево снова начнёт радовать плодами!

Уточнения

Плодо́вые культу́ры - группа культурных растений, возделываемых в основном для получения фруктов, ягод и орехов.

