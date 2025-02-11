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Дерево цветёт, но нет плодов? Разбираемся в причинах

1:42
Садоводство

Если молодое дерево не плодоносит, это не повод для паники. Возможно, оно просто ещё не достигло возраста плодоношения. Однако если дерево старше 5 лет год за годом не даёт урожая, значит, что-то идёт не так.

Абрикосы
Фото: commons.wikimedia.org by apple2000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Абрикосы

Основные причины отсутствия плодов

1. Недостаток питательных веществ

Даже при обильном цветении плодовое дерево может не завязывать плоды. Частая ошибка дачников — перекорм народными удобрениями, которые не обеспечивают растение всеми нужными элементами. Решение:

  • Используйте комплексные минеральные удобрения весной и осенью.
  • Обратите внимание на калий и фосфор, которые важны для формирования плодов.

2. Естественный спад урожайности

Пик плодоношения приходится на 5-7 лет, а затем урожайность начинает снижаться. Это естественный процесс, но его можно замедлить правильным уходом.

3. Старение дерева

Если дерево уже старое и плохо плодоносит, поможет омолаживающая обрезка. Но здесь важно не перестараться:

  • Обрезку проводят в несколько этапов, растягивая процесс на 2-3 года.
  • Если срезать слишком много за один раз, дерево может ослабнуть ещё сильнее.
  • После обрезки появятся новые молодые побеги, которые будут формировать урожай.

Как вернуть урожай

  1. Следите за сбалансированным питанием дерева.
  2. Проводите обрезку для обновления кроны.
  3. Учитывайте возраст и естественный цикл плодоношения.

Если применить эти советы, дерево снова начнёт радовать плодами!

Уточнения

Плодо́вые культу́ры - группа культурных растений, возделываемых в основном для получения фруктов, ягод и орехов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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