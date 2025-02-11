Томаты дадут урожай в любом году: секрет правильной посадки

Даже если сезон не задался, у некоторых дачников помидоры растут и плодоносят без проблем. Всё дело в правильной посадке рассады, которая помогает растениям быстрее укорениться и развивать мощную корневую систему.
1. Глубокая посадка — залог крепкого куста
2. "Грязевая" посадка
3. Главное правило после посадки
Полив не требуется 10-12 дней! Это стимулирует корни глубже уходить в почву в поисках влаги, что делает кусты более устойчивыми.
Глубокая корневая система делает растения менее зависимыми от капризов погоды, поэтому томаты быстрее идут в рост и начинают плодоносить на несколько недель раньше.
Попробуйте этот способ — и даже в неудачный сезон помидоров на грядках будет много!
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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