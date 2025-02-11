Томаты дадут урожай в любом году: секрет правильной посадки

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Даже если сезон не задался, у некоторых дачников помидоры растут и плодоносят без проблем. Всё дело в правильной посадке рассады, которая помогает растениям быстрее укорениться и развивать мощную корневую систему.

Фото: flickr.com by Creative Commons Attribution 2.0 Generic Томаты

В чём секрет технологии

1. Глубокая посадка — залог крепкого куста

Выкапывайте лунки глубиной не менее 30 см.

Чем глубже корни, тем лучше растение добывает влагу и питательные вещества.

Если рассада короткая, не бойтесь закапывать нижние листья в грунт.

2. "Грязевая" посадка

В каждую лунку залейте 8-9 литров воды и размешайте с землёй, чтобы получилась жидкая грязь.

Высаживайте томаты прямо в эту массу, а сверху присыпьте плодородной почвой с удобрениями.

3. Главное правило после посадки

Полив не требуется 10-12 дней! Это стимулирует корни глубже уходить в почву в поисках влаги, что делает кусты более устойчивыми.

Почему этот метод работает

Глубокая корневая система делает растения менее зависимыми от капризов погоды, поэтому томаты быстрее идут в рост и начинают плодоносить на несколько недель раньше.

Попробуйте этот способ — и даже в неудачный сезон помидоров на грядках будет много!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

