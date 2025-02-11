Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Накачать не получится: названы самые бесполезные упражнения на трицепс
Чем обработать малину от вредителей? Три простых средства
Самая низкая безработица среди экономик G20 в 2024 год была в России
Как не попасть в туристическую ловушку: ресторан с уличными зазывалами
Что скрывается за новым открытием в астрономии: самая масштабная структура во Вселенной
Маленькие украшения – больше не в моде: в 2025 году все будут носить это
Вот как правильно ухаживать за алоэ, тогда оно будет хорошо расти и украшать интерьер
Пышный омлет, как в детском садике: готовится легко, а получается волшебно
Цены на загородные дома растут: к чему готовиться россиянам

Томаты дадут урожай в любом году: секрет правильной посадки

1:23
Садоводство

Даже если сезон не задался, у некоторых дачников помидоры растут и плодоносят без проблем. Всё дело в правильной посадке рассады, которая помогает растениям быстрее укорениться и развивать мощную корневую систему.

Томаты
Фото: flickr.com by Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Томаты

В чём секрет технологии

1. Глубокая посадка — залог крепкого куста

  • Выкапывайте лунки глубиной не менее 30 см.
  • Чем глубже корни, тем лучше растение добывает влагу и питательные вещества.
  • Если рассада короткая, не бойтесь закапывать нижние листья в грунт.

2. "Грязевая" посадка

  • В каждую лунку залейте 8-9 литров воды и размешайте с землёй, чтобы получилась жидкая грязь.
  • Высаживайте томаты прямо в эту массу, а сверху присыпьте плодородной почвой с удобрениями.

3. Главное правило после посадки

Полив не требуется 10-12 дней! Это стимулирует корни глубже уходить в почву в поисках влаги, что делает кусты более устойчивыми.

Почему этот метод работает

Глубокая корневая система делает растения менее зависимыми от капризов погоды, поэтому томаты быстрее идут в рост и начинают плодоносить на несколько недель раньше.

Попробуйте этот способ — и даже в неудачный сезон помидоров на грядках будет много!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Ставший отцом Курбан Омаров устроил фотосессию с женой и ребёнком
Шоу-бизнес
Ставший отцом Курбан Омаров устроил фотосессию с женой и ребёнком Аудио 
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Садоводство, цветоводство
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов Аудио 
Популярное
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых

Узнайте о различных методах посадки картофеля — от классических до инновационных, и выберите оптимальный способ для получения богатого урожая на вашем участке.

Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Самолёт Як-42. Легендарный советский рекордсмен, летающий до сих пор Дмитрий Плотников В Малом театре обсудили спектакль Большая тройка об исторической встрече лидеров в Ялте Анжела Якубовская Когда Константинополь мог бы стать второй русской Одессой Сергей Лебедев
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан
Сингапурские учёные установили предельный возраст человека
Европе объяснили, почему дорогой СПГ для неё благо
Европе объяснили, почему дорогой СПГ для неё благо
Последние материалы
Томаты дадут урожай в любом году: секрет правильной посадки
Брошенный щенок выжил в одиночку: сегодня его жизнь не узнать
Эти простые приёмы помогут сохранить вашу раковину в чистоте в течение нескольких недель
Почему люди с афантазией не видят картины в голове: объяснение необычного состояния
От урожая перцев не будет отбоя, если вы перестанете совершать эти ошибки
Продажи газировок без сахара взлетели в России
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Секреты выбора идеального букета невесты, который подчеркнет стиль вашей свадьбы
Почему мужчины со всего мира едут в Турцию за новыми волосами
Стройняшки забыли об этих привычках: какие дела мешают вам похудеть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.