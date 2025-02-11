Вот как правильно ухаживать за алоэ, тогда оно будет хорошо расти и украшать интерьер

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Разместить алоэ можно на подоконнике с западной, восточной или южной стороны. Главное, чтобы света было много. С северной стороны или внутри помещения будет мало света для растения. Постепенно цветок будет вытягиваться, его листья станут измельченными и потеряют свой красивый вид.

Фото: commons.wikimedia. org by Glaue2dk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка закусывает алоэ

Как ухаживать за алоэ

Выбрать размер горшка несложно — рекомендуется ориентироваться на объем корневой системы. Если корни алоэ активно разрастаются в стороны, лучше взять широкую емкость.

Если осмотр покажет, что корневая поросль простирается вглубь, придется использовать высокий горшок при пересадке.

Алоэ предпочитает свет и тепло. Растение обладает удивительным природным механизмом, который позволяет ему накапливать влагу и экономно ее использовать. Поэтому растение может расти в условиях продолжительной засухи.

Чрезмерный полив приведет к загниванию корней, что нанесет вред здоровью растения. Лучше всего давать почве полностью просохнуть между поливами.

В теплые месяцы это может быть примерно раз в неделю, а в холодные месяцы — раз в две недели.

Важно поливать растение фильтрованной водой, потому что, как и другие суккуленты, алоэ вера очень чувствительно к минеральному содержанию и pH водопроводной воды.

Уточнения

Ало́э (лат. Áloë) — род суккулентных растений семейства Асфоделовые (Asphodelaceae) подсемейства Асфоделовые (Asphodeloideae), содержащий более 550 видов, распространённых в Африке и на Аравийском полуострове.

