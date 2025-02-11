Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем обработать малину от вредителей? Три простых средства
Самая низкая безработица среди экономик G20 в 2024 год была в России
Что скрывается за новым открытием в астрономии: самая масштабная структура во Вселенной
Как не попасть в туристическую ловушку: ресторан с уличными зазывалами
Маленькие украшения – больше не в моде: в 2025 году все будут носить это
Пышный омлет, как в детском садике: готовится легко, а получается волшебно
Цены на загородные дома растут: к чему готовиться россиянам
Как стерилизация продлит жизнь вашей кошке: факты и рекомендации
Порадуй свою девушку на 14 февраля: топ-10 подарков для второй половинки

Вот как правильно ухаживать за алоэ, тогда оно будет хорошо расти и украшать интерьер

1:25
Садоводство

Разместить алоэ можно на подоконнике с западной, восточной или южной стороны. Главное, чтобы света было много. С северной стороны или внутри помещения будет мало света для растения. Постепенно цветок будет вытягиваться, его листья станут измельченными и потеряют свой красивый вид.

Кошка закусывает алоэ
Фото: commons.wikimedia. org by Glaue2dk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка закусывает алоэ

Как ухаживать за алоэ

Выбрать размер горшка несложно — рекомендуется ориентироваться на объем корневой системы. Если корни алоэ активно разрастаются в стороны, лучше взять широкую емкость.

Если осмотр покажет, что корневая поросль простирается вглубь, придется использовать высокий горшок при пересадке.

Алоэ предпочитает свет и тепло. Растение обладает удивительным природным механизмом, который позволяет ему накапливать влагу и экономно ее использовать. Поэтому растение может расти в условиях продолжительной засухи.

Чрезмерный полив приведет к загниванию корней, что нанесет вред здоровью растения. Лучше всего давать почве полностью просохнуть между поливами.

В теплые месяцы это может быть примерно раз в неделю, а в холодные месяцы — раз в две недели.

Важно поливать растение фильтрованной водой, потому что, как и другие суккуленты, алоэ вера очень чувствительно к минеральному содержанию и pH водопроводной воды.

Уточнения

Ало́э (лат. Áloë) — род суккулентных растений семейства Асфоделовые (Asphodelaceae) подсемейства Асфоделовые (Asphodeloideae), содержащий более 550 видов, распространённых в Африке и на Аравийском полуострове.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки
Садоводство, цветоводство
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки Аудио 
На концерт певца Шамана в Красноярске не раскупили все билеты
Шоу-бизнес
На концерт певца Шамана в Красноярске не раскупили все билеты Аудио 
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Наука и техника
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире Аудио 
Популярное
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых

Узнайте о различных методах посадки картофеля — от классических до инновационных, и выберите оптимальный способ для получения богатого урожая на вашем участке.

Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Самолёт Як-42. Легендарный советский рекордсмен, летающий до сих пор Дмитрий Плотников В Малом театре обсудили спектакль Большая тройка об исторической встрече лидеров в Ялте Анжела Якубовская Когда Константинополь мог бы стать второй русской Одессой Сергей Лебедев
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан
Сингапурские учёные установили предельный возраст человека
Европе объяснили, почему дорогой СПГ для неё благо
Европе объяснили, почему дорогой СПГ для неё благо
Последние материалы
Томаты дадут урожай в любом году: секрет правильной посадки
Брошенный щенок выжил в одиночку: сегодня его жизнь не узнать
Эти простые приёмы помогут сохранить вашу раковину в чистоте в течение нескольких недель
Почему люди с афантазией не видят картины в голове: объяснение необычного состояния
От урожая перцев не будет отбоя, если вы перестанете совершать эти ошибки
Продажи газировок без сахара взлетели в России
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Секреты выбора идеального букета невесты, который подчеркнет стиль вашей свадьбы
Почему мужчины со всего мира едут в Турцию за новыми волосами
Стройняшки забыли об этих привычках: какие дела мешают вам похудеть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.