Вот как правильно ухаживать за алоэ, тогда оно будет хорошо расти и украшать интерьер

Разместить алоэ можно на подоконнике с западной, восточной или южной стороны. Главное, чтобы света было много. С северной стороны или внутри помещения будет мало света для растения. Постепенно цветок будет вытягиваться, его листья станут измельченными и потеряют свой красивый вид.
Выбрать размер горшка несложно — рекомендуется ориентироваться на объем корневой системы. Если корни алоэ активно разрастаются в стороны, лучше взять широкую емкость.
Если осмотр покажет, что корневая поросль простирается вглубь, придется использовать высокий горшок при пересадке.
Алоэ предпочитает свет и тепло. Растение обладает удивительным природным механизмом, который позволяет ему накапливать влагу и экономно ее использовать. Поэтому растение может расти в условиях продолжительной засухи.
Чрезмерный полив приведет к загниванию корней, что нанесет вред здоровью растения. Лучше всего давать почве полностью просохнуть между поливами.
В теплые месяцы это может быть примерно раз в неделю, а в холодные месяцы — раз в две недели.
Важно поливать растение фильтрованной водой, потому что, как и другие суккуленты, алоэ вера очень чувствительно к минеральному содержанию и pH водопроводной воды.
Ало́э (лат. Áloë) — род суккулентных растений семейства Асфоделовые (Asphodelaceae) подсемейства Асфоделовые (Asphodeloideae), содержащий более 550 видов, распространённых в Африке и на Аравийском полуострове.
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