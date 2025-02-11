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Как посадить горох, чтобы он вырос крупным и вкусным — простые советы

1:58
Садоводство

Горох — одна из самых популярных культур на дачах. Он не только вкусный, но и полезный. Что важно знать, чтобы вырастить хороший урожай гороха в открытом грунте?

Зеленый горошек
Фото: Designed by Freepik by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зеленый горошек

Сроки посева и особенности грунта

Посев гороха можно начинать в конце апреля, когда почва прогреется и подсохнет. Оптимальный период для посадки — с конца апреля до начала июля. Это растение предпочитает солнечные участки с хорошим дренажом. Для гороха важно, чтобы земля была не слишком кислой — уровень pH не должен превышать 7.

Для лучшего роста важно подготовить почву еще с осени. Перекопайте землю и внесите калийную соль и суперфосфат. Кислую почву обработайте золой.

Как правильно сажать горох

Горох требует легкого, но плодородного грунта. На одном участке его не стоит выращивать каждый год, лучше использовать севооборот. Горох хорошо растет после картофеля, томатов, огурцов, тыквы и капусты.

Подготовка семян — важный этап. Перед посевом переберите семена, выбросив поврежденные, и замочите их в воде. Если температура позволяет, можно высаживать семена прямо в землю без рассады. Горох развивается быстро: от посева до цветения проходит 30-50 дней, а через месяц начинают созревать первые стручки.

Уход за растением

Горох требует регулярного полива, но не терпит застоя воды. Следите, чтобы почва не пересыхала, и в то же время не была слишком влажной. Также важно следить за тем, чтобы на растении не скапливались сорняки.

Удаляйте все поврежденные или сухие листья и стебли. Это поможет растению направить силы на рост плодов, а не на восстановление поврежденных частей.

Уточнения

Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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