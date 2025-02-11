Как посадить горох, чтобы он вырос крупным и вкусным — простые советы

Горох — одна из самых популярных культур на дачах. Он не только вкусный, но и полезный. Что важно знать, чтобы вырастить хороший урожай гороха в открытом грунте?
Посев гороха можно начинать в конце апреля, когда почва прогреется и подсохнет. Оптимальный период для посадки — с конца апреля до начала июля. Это растение предпочитает солнечные участки с хорошим дренажом. Для гороха важно, чтобы земля была не слишком кислой — уровень pH не должен превышать 7.
Для лучшего роста важно подготовить почву еще с осени. Перекопайте землю и внесите калийную соль и суперфосфат. Кислую почву обработайте золой.
Горох требует легкого, но плодородного грунта. На одном участке его не стоит выращивать каждый год, лучше использовать севооборот. Горох хорошо растет после картофеля, томатов, огурцов, тыквы и капусты.
Подготовка семян — важный этап. Перед посевом переберите семена, выбросив поврежденные, и замочите их в воде. Если температура позволяет, можно высаживать семена прямо в землю без рассады. Горох развивается быстро: от посева до цветения проходит 30-50 дней, а через месяц начинают созревать первые стручки.
Горох требует регулярного полива, но не терпит застоя воды. Следите, чтобы почва не пересыхала, и в то же время не была слишком влажной. Также важно следить за тем, чтобы на растении не скапливались сорняки.
Удаляйте все поврежденные или сухие листья и стебли. Это поможет растению направить силы на рост плодов, а не на восстановление поврежденных частей.
Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae).
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