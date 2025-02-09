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Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников

2:09
Садоводство

Петрушка — кладезь витаминов, но её выращивание способно испытать терпение даже опытных огородников. Семена долго всходят, а иногда и вовсе не прорастают, даже если посадка была проведена правильно. Однако есть способ, который позволяет получить первые всходы всего за 3 часа!

петрушка
Фото: pxhere
петрушка

Почему петрушка плохо всходит?

Семена петрушки покрыты эфирными маслами, которые замедляют их прорастание. Без предварительной подготовки они могут лежать в земле две-три недели, прежде чем дать первые ростки. Именно поэтому дачники используют разные способы ускорения процесса.

Классический метод посадки

Огородники, которые выращивают петрушку годами, обычно применяют следующий способ:

  1. Замачивают семена в тёплой воде на 48 часов.
  2. Высаживают в рыхлую землю на глубину 10-15 см, предварительно уложив в бороздки слой компоста.
  3. Присыпают семена сверху ещё 1-1,5 см компоста.

Но даже с таким подходом петрушка всходит довольно долго.

Как заставить семена прорасти за 3 часа?

Опытные огородники придумали необычную, но эффективную хитрость. Алгоритм действий следующий:

  1. Замочите семена не в воде, а в свежем молоке. Это разрушает защитный слой эфирных масел и ускоряет пробуждение семян.
  2. Подготовьте почву - трижды посыпьте её негашёной мелкотёртой известью. Она делает землю более рыхлой и снижает её кислотность, что создаёт идеальные условия для прорастания.
  3. Высадите семена и слегка увлажните почву (но не заливайте!).

По словам дачников, уже через 3 часа появляются первые ростки.

Если вы хотите ускорить прорастание петрушки, используйте проверенные методы. Замачивание в молоке и подготовка почвы с известью действительно способны сократить ожидание. Попробуйте этот способ, и ваша петрушка взойдёт быстрее, чем вы успеете заметить!

Уточнения

Петру́шка кудря́вая или Петрушка курчавая, (лат. Petroselinum crispum), — одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50-80 см.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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