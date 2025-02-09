Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников

Петрушка — кладезь витаминов, но её выращивание способно испытать терпение даже опытных огородников. Семена долго всходят, а иногда и вовсе не прорастают, даже если посадка была проведена правильно. Однако есть способ, который позволяет получить первые всходы всего за 3 часа!
Семена петрушки покрыты эфирными маслами, которые замедляют их прорастание. Без предварительной подготовки они могут лежать в земле две-три недели, прежде чем дать первые ростки. Именно поэтому дачники используют разные способы ускорения процесса.
Огородники, которые выращивают петрушку годами, обычно применяют следующий способ:
Но даже с таким подходом петрушка всходит довольно долго.
Опытные огородники придумали необычную, но эффективную хитрость. Алгоритм действий следующий:
По словам дачников, уже через 3 часа появляются первые ростки.
Если вы хотите ускорить прорастание петрушки, используйте проверенные методы. Замачивание в молоке и подготовка почвы с известью действительно способны сократить ожидание. Попробуйте этот способ, и ваша петрушка взойдёт быстрее, чем вы успеете заметить!
Петру́шка кудря́вая или Петрушка курчавая, (лат. Petroselinum crispum), — одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50-80 см.
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