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Самое неприхотливое растение для дома — что нужно знать о замиокулькасе

3:51
Садоводство

Замиокулькас — идеальное комнатное растение для тех, кто хочет озеленить пространство, но не готов тратить много времени на уход. Он легко переносит засуху, не требует высокой влажности и мирится с легким затенением. Однако, несмотря на свою неприхотливость, у него есть несколько особенностей, которые важно учитывать, чтобы он оставался здоровым и красивым.

Замиокулькас
Фото: creativecommons by Daderot is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
Замиокулькас

Что нужно знать о замиокулькасе

Этот африканский гость, относящийся к семейству ароидных, — единственный представитель своего рода. Он адаптирован к жизни в засушливых условиях, поэтому способен накапливать влагу в мясистых черешках и подземных клубнях. Растет медленно и может годами оставаться с одним-двумя листьями, если условия неидеальны.

Основные особенности:
— травянистое многолетнее растение;
— длинные (до 1 м) сложноперистые листья с глянцевым блеском;
— массивные клубневидные корни;
— цветение — редкость, а соцветия выглядят неприметно.

Несмотря на внешнее сходство с замией, замиокулькас — это совсем другой вид, отличающийся строением корневой системы и отсутствием стебля.

Как ухаживать за замиокулькасом

Замиокулькас не требует сложного ухода, но важно учитывать его природные особенности.

Освещение:

Растение предпочитает рассеянный свет или легкую полутень. Прямые солнечные лучи могут привести к ожогам, а в глубокой тени черешки листьев вытягиваются и истончаются.

Температура:

Оптимальный диапазон — +18…+30 °C. Зимой не стоит опускать температуру ниже +12 °C, а летом можно выносить растение на балкон, если нет резких перепадов температуры.

Влажность:

Замиокулькас не требует опрыскивания, но время от времени можно протирать листья от пыли.

Полив:

Главное правило — лучше недолить, чем перелить. Летом поливают раз в 6-7 дней, зимой — реже, ориентируясь на подсыхание грунта. Избыток влаги может привести к гниению корней.

Подкормка:

С весны до конца лета замиокулькас подкармливают каждые 2-3 недели удобрением для суккулентов с низким содержанием азота.

Размножение и пересадка

Замиокулькас можно размножить:
— делением корневища при пересадке,
— черенками с листочками,
— отдельными листовыми пластинами.

Черенки укореняются долго — до 4-6 месяцев.

Пересадка:

Замиокулькас пересаживают редко — раз в 2-3 года. Новый горшок должен быть лишь на 1,5-2 см шире предыдущего. Пока корневая система не освоит весь объем, надземная часть будет расти медленно.

Какой горшок выбрать?

Для молодых растений подойдет пластик, стекло или керамика. Крупные экземпляры лучше пересаживать в тяжелые керамические горшки, чтобы растение не перевешивалось.

Выбор грунта

Растение предпочитает легкий, воздухопроницаемый субстрат. Можно использовать готовую смесь для суккулентов или составить почву самостоятельно, смешав:
— торф,
— крупный песок,
— дерновую землю,
— перлит или вермикулит.

Важно избегать плотных, питательных почв с перегноем — они задерживают влагу и могут привести к загниванию корней.

Замиокулькас — отличный выбор для тех, кто хочет озеленить квартиру без лишних хлопот. Он терпелив к редким поливам, спокойно переносит небольшую тень и практически не требует подкормок. Главное — не переливать его и пересаживать только тогда, когда это действительно необходимо.

Уточнения

Замиоку́лькас (лат. Zamiocúlcas) — монотипный род растений семейства Ароидные (Araceae), представленный единственным видом замиокулькас замиели́стный (Zamioculcas zamiifolia), происходящим из тропической Африки.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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