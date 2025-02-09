Эти комнатные цветы притягивают вредителей — будьте осторожны

Опытные цветоводы знают: новые растения перед тем, как поселиться в доме, должны пройти карантин. Но даже после этого вредители могут попасть в квартиру разными путями — через открытые окна и балконы, вместе с букетами срезанных цветов, с некачественным грунтом, а иногда даже на одежде или шерсти домашних животных. Более того, некоторые комнатные растения сами по себе привлекают насекомых, становясь своеобразным "магнитом" для вредителей. Какие именно?
Осенью, когда её заносят с улицы, в дом могут проникнуть:
— тля,
— белокрылка,
— паутинный клещ,
— нематоды.
Особенно опасна белокрылка — она быстро размножается, высасывает соки из листьев, замедляя рост растения. Кроме того, этот вредитель переносит вирусные инфекции. Белокрылка проникает в дом даже через москитные сетки и быстро заражает другие цветы, особенно рассаду овощей.
Цитрусовые деревья особенно уязвимы перед атаками:
— паутинного клеща,
— белокрылки,
— тли,
— щитовки и ложнощитовки,
— трипсов,
— грибных комариков.
Паутинный клещ, например, высасывает сок из растения, вызывая скручивание листьев, опадание завязей и общее истощение лимона. Оптимальный способ борьбы — поддержание влажности в помещении и регулярная обработка инсектицидами.
Эти цветы часто страдают от:
— тли,
— трипсов,
— щитовок,
— паутинного клеща.
Розы требуют регулярного осмотра и профилактики, иначе борьба с вредителями может стать сложной. Важно поддерживать высокую влажность воздуха, удалять повреждённые листья и стебли, а также своевременно использовать защитные препараты.
Эти экзотические цветы нередко поражаются:
— паутинным клещом,
— щитовками,
— мучнистым червецом,
— белокрылкой,
— трипсами,
— нематодами.
Особенно опасны трипсы — они прокалывают листья, высасывают соки и переносят вирусные заболевания. Их сложно заметить из-за небольшого размера, поэтому важно регулярно проверять растения и при первых признаках заражения начинать обработку.
Этот популярный комнатный цветок подвержен атакам:
— клещей,
— трипсов,
— нематод,
— мучнистого червеца,
— белокрылки,
— тли.
Если листья сенполии начинают деформироваться или появляются белые пушистые налёты — это сигнал о заражении. Чтобы избежать проблем, нужно соблюдать карантин для новых растений и пересаживать фиалки только в проверенный грунт.
Если вы выращиваете у себя дома растения из этого списка, уделите им особое внимание. Своевременный осмотр и профилактика помогут избежать серьёзных проблем и сохранить домашнюю оранжерею здоровой!
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