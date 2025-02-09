Эти комнатные цветы притягивают вредителей — будьте осторожны

3:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Опытные цветоводы знают: новые растения перед тем, как поселиться в доме, должны пройти карантин. Но даже после этого вредители могут попасть в квартиру разными путями — через открытые окна и балконы, вместе с букетами срезанных цветов, с некачественным грунтом, а иногда даже на одежде или шерсти домашних животных. Более того, некоторые комнатные растения сами по себе привлекают насекомых, становясь своеобразным "магнитом" для вредителей. Какие именно?

Фото: Freepik by Designed by Freepik Комнатные растения

1. Пеларгония королевская

Осенью, когда её заносят с улицы, в дом могут проникнуть:

— тля,

— белокрылка,

— паутинный клещ,

— нематоды.

Особенно опасна белокрылка — она быстро размножается, высасывает соки из листьев, замедляя рост растения. Кроме того, этот вредитель переносит вирусные инфекции. Белокрылка проникает в дом даже через москитные сетки и быстро заражает другие цветы, особенно рассаду овощей.

2. Комнатный лимон

Цитрусовые деревья особенно уязвимы перед атаками:

— паутинного клеща,

— белокрылки,

— тли,

— щитовки и ложнощитовки,

— трипсов,

— грибных комариков.

Паутинный клещ, например, высасывает сок из растения, вызывая скручивание листьев, опадание завязей и общее истощение лимона. Оптимальный способ борьбы — поддержание влажности в помещении и регулярная обработка инсектицидами.

3. Комнатные розы

Эти цветы часто страдают от:

— тли,

— трипсов,

— щитовок,

— паутинного клеща.

Розы требуют регулярного осмотра и профилактики, иначе борьба с вредителями может стать сложной. Важно поддерживать высокую влажность воздуха, удалять повреждённые листья и стебли, а также своевременно использовать защитные препараты.

4. Орхидеи

Эти экзотические цветы нередко поражаются:

— паутинным клещом,

— щитовками,

— мучнистым червецом,

— белокрылкой,

— трипсами,

— нематодами.

Особенно опасны трипсы — они прокалывают листья, высасывают соки и переносят вирусные заболевания. Их сложно заметить из-за небольшого размера, поэтому важно регулярно проверять растения и при первых признаках заражения начинать обработку.

5. Сенполии (африканские фиалки)

Этот популярный комнатный цветок подвержен атакам:

— клещей,

— трипсов,

— нематод,

— мучнистого червеца,

— белокрылки,

— тли.

Если листья сенполии начинают деформироваться или появляются белые пушистые налёты — это сигнал о заражении. Чтобы избежать проблем, нужно соблюдать карантин для новых растений и пересаживать фиалки только в проверенный грунт.

Как защитить растения от вредителей?

Проводите карантин. Не ставьте новые цветы рядом с остальными минимум две недели. Используйте только проверенный грунт. Магазинную почву можно пропарить в духовке или прокалить, а садовую — продезинфицировать. Поддерживайте влажность. Многие вредители, особенно паутинные клещи, любят сухой воздух. Осматривайте растения. Даже если цветок выглядит здоровым, проверяйте нижнюю сторону листьев и пазухи стеблей. Применяйте защитные препараты. Если заметили вредителей, используйте инсектициды и биологические методы борьбы (например, мыльный раствор или настой чеснока).

Если вы выращиваете у себя дома растения из этого списка, уделите им особое внимание. Своевременный осмотр и профилактика помогут избежать серьёзных проблем и сохранить домашнюю оранжерею здоровой!

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

