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Правила ухода за амариллисом: как добиться пышного цветения

3:12
Садоводство

Амариллис — это настоящее украшение любого подоконника. Его крупные цветки, напоминающие лилии, могут быть белыми, розовыми, оранжевыми или насыщенно-красными. Однако многие цветоводы сталкиваются с проблемой: растение активно выпускает листья, но не цветет. Что делать в такой ситуации?

Амариллис
Фото: flickr.com by pizzodisevo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Амариллис

Как правильно посадить амариллис

Чтобы амариллис цвел в нужное время, важно правильно выбрать и посадить луковицу.

Выбор луковицы. Она должна быть крупной, плотной и без повреждений. Чем больше луковица, тем больше цветоносов она даст.
Горшок. Выбирайте контейнер на 5-10 см шире диаметра луковицы, с дренажными отверстиями.
Почва. Лучше всего подойдет легкий, хорошо дренированный субстрат. Некоторые луковицы продаются с кокосовой койрой, но она не обеспечивает полноценное питание, поэтому лучше использовать стандартную почвосмесь.
Глубина посадки. Верхняя часть луковицы (примерно 1/3) должна оставаться над поверхностью почвы.

После посадки полейте растение и поставьте в теплое место. Как только появится росток, переместите амариллис на солнечное окно и увеличьте частоту полива.

Особенности ухода для повторного цветения

Чтобы амариллис радовал цветами каждый год, нужно соблюдать несколько важных правил.

Обрезка цветоноса. После цветения его срезают, оставляя 3 см от луковицы. Листья не удаляют, они помогают луковице накапливать питательные вещества.
Полив. Летом растение требует умеренного полива, зимой — минимального.
Подкормка. В период роста удобряйте амариллис раз в 2-4 недели.
Период покоя. В сентябре растение переносят в прохладное место (+5…+10 °C) на 8-10 недель. Затем снова выставляют на свет и возобновляют полив.

Почему амариллис не цветет?

Вот несколько распространенных причин, из-за которых растение не выпускает бутоны:

Недостаток света. Амариллису необходимо минимум 4 часа яркого рассеянного света в день.
Неправильный температурный режим. Оптимальная температура — +20…+25 °C, без резких перепадов.
Слишком короткий период покоя. Если растение не отдохнуло хотя бы 6-8 недель, оно может не зацвести.
Чрезмерный или недостаточный полив. Избыток воды приводит к гниению, а недостаток — к замедлению роста.
Переизбыток удобрений. Избыток азота стимулирует рост листьев, но мешает цветению.
Не обрезана листва после цветения. Если удалить листья слишком рано, луковица не сможет накопить достаточно питательных веществ.

Правильный уход поможет вашему амариллису цвести каждый год, превращая его в настоящее украшение дома!

Уточнения

Амари́ллис (лат. Amaryllis) — олиготипный род однодольных растений семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae). Выделен шведским систематиком Карлом Линнеем в 1753 году.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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