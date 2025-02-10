Правила ухода за амариллисом: как добиться пышного цветения

3:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Амариллис — это настоящее украшение любого подоконника. Его крупные цветки, напоминающие лилии, могут быть белыми, розовыми, оранжевыми или насыщенно-красными. Однако многие цветоводы сталкиваются с проблемой: растение активно выпускает листья, но не цветет. Что делать в такой ситуации?

Фото: flickr.com by pizzodisevo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Амариллис

Как правильно посадить амариллис

Чтобы амариллис цвел в нужное время, важно правильно выбрать и посадить луковицу.

— Выбор луковицы. Она должна быть крупной, плотной и без повреждений. Чем больше луковица, тем больше цветоносов она даст.

— Горшок. Выбирайте контейнер на 5-10 см шире диаметра луковицы, с дренажными отверстиями.

— Почва. Лучше всего подойдет легкий, хорошо дренированный субстрат. Некоторые луковицы продаются с кокосовой койрой, но она не обеспечивает полноценное питание, поэтому лучше использовать стандартную почвосмесь.

— Глубина посадки. Верхняя часть луковицы (примерно 1/3) должна оставаться над поверхностью почвы.

После посадки полейте растение и поставьте в теплое место. Как только появится росток, переместите амариллис на солнечное окно и увеличьте частоту полива.

Особенности ухода для повторного цветения

Чтобы амариллис радовал цветами каждый год, нужно соблюдать несколько важных правил.

— Обрезка цветоноса. После цветения его срезают, оставляя 3 см от луковицы. Листья не удаляют, они помогают луковице накапливать питательные вещества.

— Полив. Летом растение требует умеренного полива, зимой — минимального.

— Подкормка. В период роста удобряйте амариллис раз в 2-4 недели.

— Период покоя. В сентябре растение переносят в прохладное место (+5…+10 °C) на 8-10 недель. Затем снова выставляют на свет и возобновляют полив.

Почему амариллис не цветет?

Вот несколько распространенных причин, из-за которых растение не выпускает бутоны:

— Недостаток света. Амариллису необходимо минимум 4 часа яркого рассеянного света в день.

— Неправильный температурный режим. Оптимальная температура — +20…+25 °C, без резких перепадов.

— Слишком короткий период покоя. Если растение не отдохнуло хотя бы 6-8 недель, оно может не зацвести.

— Чрезмерный или недостаточный полив. Избыток воды приводит к гниению, а недостаток — к замедлению роста.

— Переизбыток удобрений. Избыток азота стимулирует рост листьев, но мешает цветению.

— Не обрезана листва после цветения. Если удалить листья слишком рано, луковица не сможет накопить достаточно питательных веществ.

Правильный уход поможет вашему амариллису цвести каждый год, превращая его в настоящее украшение дома!

Уточнения

Амари́ллис (лат. Amaryllis) — олиготипный род однодольных растений семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae). Выделен шведским систематиком Карлом Линнеем в 1753 году.



