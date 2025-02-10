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10 потрясающих сортов колеуса, которые украсят ваш интерьер

3:40
Садоводство

Если хочется добавить в интерьер ярких красок, обратите внимание на колеус. Это декоративное растение, которое завораживает своей пёстрой листвой. В отличие от невзрачных цветков, листья колеуса поражают богатством оттенков: зелёные, пурпурные, розовые, оранжевые, фиолетовые и даже многоцветные вариации. Колеус отлично подходит для выращивания в квартире, но какие сорта выбрать, чтобы наслаждаться их красотой круглый год?

Колеус
Фото: commons.wikimedia.org by Tom Murphy VII, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Колеус

Путаница в названиях

Колеус относится к семейству губоцветных (Lamiaceae), как и мята. Долгое время ботаники причисляли его к отдельному роду, но после исследований многие виды, включая популярный колеус Блюме, были отнесены к роду шпороцветников (Plectranthus). Несмотря на смену названия, цветоводы по-прежнему называют его привычным словом "колеус".

Лучшие сорта для выращивания в доме

Селекционеры вывели множество гибридов, которые отличаются не только расцветкой, но и формой листьев — от классических до гофрированных и даже спиралевидных.

"Твист энд Твирл". Куст 40-60 см с пёстрыми листьями, в окраске которых сочетаются красные, жёлтые, зелёные и коричневые оттенки. Предпочитает солнечное место.
"Фриклз". Миниатюрный сорт высотой 25-30 см с ярко-оранжевыми листьями, покрытыми жёлтыми пятнами. Хорошо смотрится в горшках, но требует много света.
"Хедвиг". Высота 30-35 см, листья с бордово-фиолетовым центром и зелёно-жёлтыми краями. Чтобы сохранить яркость, нужен хороший свет.
"Уизли Тапестри". Ампельный сорт с глубокорассечёнными красными листьями и зелёной каймой. Идеален для подвесных кашпо.
"Сатурн". Бархатистые заострённые листья с зелёным центром и бордово-фиолетовой каймой. Любит рассеянное освещение.
"Драгон Блэк". Один из самых эффектных сортов с гофрированными, почти чёрными листьями и малиновым центром.
"Визард Роуз". Невысокий, но пышный куст с красными листьями, по краям окаймлёнными зелёной полосой.
"Коллинз Голд". Компактное растение 25-35 см с гофрированными зелёно-жёлтыми листьями.

Как сохранить насыщенную окраску?

Главная сложность в выращивании колеусов — поддержание яркости их листьев. Вот несколько секретов:

Свет. Колеус любит яркий, но рассеянный свет. Под прямыми солнечными лучами листья могут выгорать, а в тени теряют насыщенность.
Температура. Оптимальный диапазон — +18…+25 °C. Резкие перепады негативно сказываются на окраске.
Полив. Земля должна быть влажной, но без застоя воды. В жару можно опрыскивать листья.
Прищипка. Чтобы куст был пышным, регулярно прищипывайте верхушки побегов.
Удаление цветков. Если не срезать соцветия, растение теряет декоративность, так как вся энергия уходит на цветение.

Колеус — неприхотливый, но эффектный комнатный цветок. С его помощью можно создать живописные композиции на подоконнике или балконе, радуя себя необычными расцветками круглый год.

Уточнения

Ко́леус (лат. Coleus) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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