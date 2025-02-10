10 потрясающих сортов колеуса, которые украсят ваш интерьер

3:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если хочется добавить в интерьер ярких красок, обратите внимание на колеус. Это декоративное растение, которое завораживает своей пёстрой листвой. В отличие от невзрачных цветков, листья колеуса поражают богатством оттенков: зелёные, пурпурные, розовые, оранжевые, фиолетовые и даже многоцветные вариации. Колеус отлично подходит для выращивания в квартире, но какие сорта выбрать, чтобы наслаждаться их красотой круглый год?

Фото: commons.wikimedia.org by Tom Murphy VII, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Колеус

Путаница в названиях

Колеус относится к семейству губоцветных (Lamiaceae), как и мята. Долгое время ботаники причисляли его к отдельному роду, но после исследований многие виды, включая популярный колеус Блюме, были отнесены к роду шпороцветников (Plectranthus). Несмотря на смену названия, цветоводы по-прежнему называют его привычным словом "колеус".

Лучшие сорта для выращивания в доме

Селекционеры вывели множество гибридов, которые отличаются не только расцветкой, но и формой листьев — от классических до гофрированных и даже спиралевидных.

— "Твист энд Твирл". Куст 40-60 см с пёстрыми листьями, в окраске которых сочетаются красные, жёлтые, зелёные и коричневые оттенки. Предпочитает солнечное место.

— "Фриклз". Миниатюрный сорт высотой 25-30 см с ярко-оранжевыми листьями, покрытыми жёлтыми пятнами. Хорошо смотрится в горшках, но требует много света.

— "Хедвиг". Высота 30-35 см, листья с бордово-фиолетовым центром и зелёно-жёлтыми краями. Чтобы сохранить яркость, нужен хороший свет.

— "Уизли Тапестри". Ампельный сорт с глубокорассечёнными красными листьями и зелёной каймой. Идеален для подвесных кашпо.

— "Сатурн". Бархатистые заострённые листья с зелёным центром и бордово-фиолетовой каймой. Любит рассеянное освещение.

— "Драгон Блэк". Один из самых эффектных сортов с гофрированными, почти чёрными листьями и малиновым центром.

— "Визард Роуз". Невысокий, но пышный куст с красными листьями, по краям окаймлёнными зелёной полосой.

— "Коллинз Голд". Компактное растение 25-35 см с гофрированными зелёно-жёлтыми листьями.

Как сохранить насыщенную окраску?

Главная сложность в выращивании колеусов — поддержание яркости их листьев. Вот несколько секретов:

— Свет. Колеус любит яркий, но рассеянный свет. Под прямыми солнечными лучами листья могут выгорать, а в тени теряют насыщенность.

— Температура. Оптимальный диапазон — +18…+25 °C. Резкие перепады негативно сказываются на окраске.

— Полив. Земля должна быть влажной, но без застоя воды. В жару можно опрыскивать листья.

— Прищипка. Чтобы куст был пышным, регулярно прищипывайте верхушки побегов.

— Удаление цветков. Если не срезать соцветия, растение теряет декоративность, так как вся энергия уходит на цветение.

Колеус — неприхотливый, но эффектный комнатный цветок. С его помощью можно создать живописные композиции на подоконнике или балконе, радуя себя необычными расцветками круглый год.

Уточнения

Ко́леус (лат. Coleus) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae).

