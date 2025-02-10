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Создайте прекрасные садовые украшения из пня дерева

1:51
Садоводство » Цветы

В этой статье мы хотим предложить вам замечательные способы использования натуральных материалов, таких как старая древесина, для украшения вашего сада! Например, создайте красивый цветочный горшок из старого пня дерева. Просто выкопайте его и посадите свои любимые цветы.

Цветы
Фото: flickr.com by Wendy Cutler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Цветы

Высадка цветов в классических цветочных горшках — уже стереотипное занятие. Поэкспериментируйте и используйте цельные куски дерева для посадки растений! Природа просто создана как единое целое, что также можно увидеть в результатах садовых выставок, которые вы можете найти в нашей фотогалерее. Вдохновляйтесь и проявляйте креативность!

Что можно посадить в пне? 

  • Бруннера: эти многолетние растения с яркими зелеными листьями и эффектными голубыми цветами прекрасно подходят для посадки в пнях. Бруннера отлично чувствует себя в полутени и увлажненной почве.
  • Фиалки: нежные фиалки могут добавить ярких красок в ваш сад. Их можно легко высадить в пень, и они будут радовать глаз цветением на протяжении весны и лета.
  • Гейхера: это классное растение с разнообразной палитрой листьев — от глубокого красного до ярко-зеленого — станет оригинальным дополнением для любого пеня. Гейхера устойчива к различным условиям и требует минимального ухода.
  • Мох: если вы хотите создать эффект спокойствия и естественности, рассмотрите возможность высаживания мха в пень. Мох не только украсит пень, но и поможет привлечь влагу.
  • Лаванда: обожаемая за свой аромат, лаванда может прекрасно расти в пне. Она придаст вашему саду не только цвет, но и приятный запах, особенно в тёплое время года.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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