Отличное удобрение для кабачков: не только для богатого урожая, но и против гнили

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Чтобы получить богатый урожай, необходимо правильно подобрать удобрения. Для получения богатого урожая кабачков важно правильно подобрать удобрение, которое поможет растениям восполнить недостающие питательные вещества. Ниже вы найдете несколько рецептов домашних удобрений, которые будут способствовать росту и здоровью ваших кабачков.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Schilling, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кабачки

Первое удобрение: удобрение для опрыскивания листьев

Для приготовления вашего первого удобрения вам понадобятся следующие ингредиенты:

9 литров воды

0,5 чайной ложки сухой борной кислоты (разведенной в небольшом количестве горячей воды)

10-15 капель йода

1 литр сыворотки или молока

Процедура:

Смешайте все ингредиенты в 10-литровом ведре.

Удобряйте кабачки этим раствором путем опрыскивания листьев.

Второе удобрение: удобрение для активного роста

В период активного роста кабачков их можно подкормить раствором нашатырного спирта. Это удобрение укрепит растения и улучшит их здоровье.

Ингредиенты:

100 мл нашатырного спирта

10 литров воды

Процедура:

Смешайте аммиак с водой.

Если растение заболело и листья пожелтели, удалите все больные листья.

Полейте растения этим раствором.

Третье удобрение: удобрение из древесной золы

Последним удобрением для кабачков в этом сезоне станет раствор древесной золы. Это удобрение обеспечит растения необходимыми минералами и поможет противостоять гниению.

Ингредиенты:

10 литров воды

300 грамм древесной золы

Процедура:

Смешайте воду с древесной золой.

Тщательно полейте рассаду этой жидкостью.

Используйте 1 литр удобрения на растение.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

