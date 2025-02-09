Навигатор по удобрениям: как помочь вашему винограду весной?

2:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Со скорым приближением весеннего сезона многие садоводы и виноградари начинают думать о том, как ухаживать за своими растениями. Одним из самых важных этапов весеннего ухода за виноградом является правильная подкормка, которая способна существенно повысить урожайность и качество ягод. В этом материале мы расскажем о том, чем и как правильно подкормить виноград весной.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Горшенин Гроздь винограда

Питание винограда — это залог успешного вегетационного периода. Подкормка помогает растениям быстрее выйти из зимней спячки, восстановить силы и подготовиться к формированию плодов.

Основные элементы питания

По словам агрономов, виноград требует сбалансированного набора элементов питания:

Азот (N) — способствует росту вегетативной массы и улучшает общую жизнедеятельность растения.

Фосфор (P) — важен для корнеобразования и активного цветения.

Калий (K) — повышает устойчивость растения к болезням и улучшает качество ягод.

Садоводы рекомендуют использовать комбинированные удобрения, которые содержат все необходимые макроэлементы.

Органические и минеральные удобрения

В этом году виноградари активно обсуждают как органические, так и минеральные удобрения. По сообщениям агрономов, использование зрелого компоста и навоза, разбавленного водой, остаётся популярным среди садоводов. Эти удобрения обогащают почву и способствуют созданию здоровой микрофлоры.

Также многие садоводы, которые выращивают виноград, обращаются к минеральным удобрениям, таким как аммиачная селитра, суперфосфат и калийная соль. Дозировка варьируется в зависимости от состояния растения, но, как правило, рекомендуется использовать 25-30 г азотного удобрения на квадратный метр.

Советы по внесению

Весной, как только температура почвы начинает превышать 10 градусов по Цельсию, рекомендуется начинать подкормку. При использовании удобрений необходимо учитывать способ их внесения — лучше всего растворять их в воде и поливать растение под корень.

Уточнения

Виногра́д аму́рский (лат. Vítis amurénsis) — вид деревянистых лиан из рода Виноград семейства Виноградовые.

