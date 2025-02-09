Навигатор по удобрениям: как помочь вашему винограду весной?

Со скорым приближением весеннего сезона многие садоводы и виноградари начинают думать о том, как ухаживать за своими растениями. Одним из самых важных этапов весеннего ухода за виноградом является правильная подкормка, которая способна существенно повысить урожайность и качество ягод. В этом материале мы расскажем о том, чем и как правильно подкормить виноград весной.
Питание винограда — это залог успешного вегетационного периода. Подкормка помогает растениям быстрее выйти из зимней спячки, восстановить силы и подготовиться к формированию плодов.
По словам агрономов, виноград требует сбалансированного набора элементов питания:
Садоводы рекомендуют использовать комбинированные удобрения, которые содержат все необходимые макроэлементы.
В этом году виноградари активно обсуждают как органические, так и минеральные удобрения. По сообщениям агрономов, использование зрелого компоста и навоза, разбавленного водой, остаётся популярным среди садоводов. Эти удобрения обогащают почву и способствуют созданию здоровой микрофлоры.
Также многие садоводы, которые выращивают виноград, обращаются к минеральным удобрениям, таким как аммиачная селитра, суперфосфат и калийная соль. Дозировка варьируется в зависимости от состояния растения, но, как правило, рекомендуется использовать 25-30 г азотного удобрения на квадратный метр.
Весной, как только температура почвы начинает превышать 10 градусов по Цельсию, рекомендуется начинать подкормку. При использовании удобрений необходимо учитывать способ их внесения — лучше всего растворять их в воде и поливать растение под корень.
Виногра́д аму́рский (лат. Vítis amurénsis) — вид деревянистых лиан из рода Виноград семейства Виноградовые.
Узнайте, как предотвратить стрелкование лука-севка и получить обильный урожай, следуя простым рекомендациям по выбору почвы, поливу и уходу.