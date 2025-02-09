После картошки нельзя: какие растения могут навредить вашему огороду?

3:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Картофель – одна из самых популярных и распространённых овощных культур, которую можно встретить в каждом огороде. Несмотря на свою популярность, картофель требует особого подхода в севообороте. Неправильное планирование может привести к множеству проблем, включая накопление вредителей и болезней.

Фото: Pravda by Эльвира Махмутова Сад, огород, грядка

Помидоры

Помидоры, как и картофель, относятся к семейству пасленовых. Посадка помидоров на том же месте, где ранее рос картофель, сопряжена с высоким риском заражения общими заболеваниями и вредителями, такими как фитофтора и тля. Их близкое родство также делает растения уязвимыми к аналогичным проблемам с питательными веществами, уменьшая шансы на успешный урожай.

Рекомендация:

Подождите хотя бы 2-3 года, прежде чем снова сажать помидоры на этом участке.

Перец

Перец также принадлежит к семейству пасленовых, как и чили, баклажаны и картофель. Все эти растения могут переносить одни и те же заболевания. Севооборот с перцем после картофеля может привести к истощению почвы и повышению риска заболевания, что отрицательно скажется на урожайности.

Рекомендация:

Вместо перца попробуйте посадить непасленовые культуры, такие как капуста или морковь.

Баклажаны

Как и помидоры и перец, баклажаны также являются членами семейства пасленовых. Их посадка после картофеля может привести к накоплению заболеваний и вредителей, что снизит качество и количество урожая. Разные виды этих растений имеют схожие потребности и могут истощать почву.

Рекомендация:

Планируйте севооборот таким образом, чтобы баклажаны вернулись на участок только спустя несколько лет.

Тыквенные культуры (тыква, кабачки, патиссоны)

Хотя тыквенные культуры не являются членами семейства пасленовых, их нежелательно сажать после картофеля по другим причинам. Картофель может истощить запасы питательных веществ в почве, что может негативно сказаться на росте и урожайности тыквенных растений.

Рекомендация:

После картофеля лучше выбирать растения, которые обогащают почву, такие как бобовые или зеленые удобрения.

Морковь

Морковь, несмотря на то что не имеет прямой связи с картофелем, также следует избегать в севообороте после этой культуры. Во-первых, морковь может страдать от тех же вредителей, включая морковную муху, которые могут быть активны в участках, где ранее рос картофель. Во-вторых, они имеют разные требования к питательным веществам, и повторное размещение может привести к недостатку питания.

Рекомендация:

Замещайте морковь на другой культуре, которая не подвержена тем же проблемам, например, свеклой или капустой.

Правильный севооборот – это ключ к успешному выращиванию овощей. Эти пять культур – помидоры, перец, баклажаны, тыквенные и морковь – могут стать ловушкой замедленного действия для ваших растений, если вы не будете внимательно следить за порядком их посадки после картофеля. Помните, что оптимальная ротация культур поможет вам избежать заболеваний, вредителей и истощения почвы, обеспечивая здоровый и обильный урожай в будущем. Выбирайте культуры, которые помогут восстановить и улучшить ваше поле, чтобы ваш огород процветал!

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.



Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

