Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не боялся выглядеть глупо: Дарья Мельникова назвала черты, которым следует поучиться у Юры Борисова
Роскошные волосы без дорогих процедур — доступные секреты ухода
Мучают кривые дверцы шкафа? Узнайте, как выровнять их за 5 минут
Побьет ли Трамп рекорд Рузвельта? Трамп подписал 54 указа
Вид спорта для настоящих титанов: испытайте себя в силовом экстриме
АвтоВАЗ разрабатывает Vesta нового поколения с улучшенными характеристиками
Эти три породы кошек идеальны для семей с детьми
Пожилым — с осторожностью: оказывается, овсянка не всем одинаково полезна
На Украине в ТЦК уже давно появились пыточные кабинеты убеждения

После картошки нельзя: какие растения могут навредить вашему огороду?

3:32
Садоводство » Советы

Картофель – одна из самых популярных и распространённых овощных культур, которую можно встретить в каждом огороде. Несмотря на свою популярность, картофель требует особого подхода в севообороте. Неправильное планирование может привести к множеству проблем, включая накопление вредителей и болезней.

Сад, огород, грядка
Фото: Pravda by Эльвира Махмутова
Сад, огород, грядка

Помидоры

Помидоры, как и картофель, относятся к семейству пасленовых. Посадка помидоров на том же месте, где ранее рос картофель, сопряжена с высоким риском заражения общими заболеваниями и вредителями, такими как фитофтора и тля. Их близкое родство также делает растения уязвимыми к аналогичным проблемам с питательными веществами, уменьшая шансы на успешный урожай.

Рекомендация:
Подождите хотя бы 2-3 года, прежде чем снова сажать помидоры на этом участке.

Перец

Перец также принадлежит к семейству пасленовых, как и чили, баклажаны и картофель. Все эти растения могут переносить одни и те же заболевания. Севооборот с перцем после картофеля может привести к истощению почвы и повышению риска заболевания, что отрицательно скажется на урожайности.

Рекомендация:
Вместо перца попробуйте посадить непасленовые культуры, такие как капуста или морковь.

Баклажаны

Как и помидоры и перец, баклажаны также являются членами семейства пасленовых. Их посадка после картофеля может привести к накоплению заболеваний и вредителей, что снизит качество и количество урожая. Разные виды этих растений имеют схожие потребности и могут истощать почву.

Рекомендация:
Планируйте севооборот таким образом, чтобы баклажаны вернулись на участок только спустя несколько лет.

Тыквенные культуры (тыква, кабачки, патиссоны)

Хотя тыквенные культуры не являются членами семейства пасленовых, их нежелательно сажать после картофеля по другим причинам. Картофель может истощить запасы питательных веществ в почве, что может негативно сказаться на росте и урожайности тыквенных растений.

Рекомендация:
После картофеля лучше выбирать растения, которые обогащают почву, такие как бобовые или зеленые удобрения.

Морковь

Морковь, несмотря на то что не имеет прямой связи с картофелем, также следует избегать в севообороте после этой культуры. Во-первых, морковь может страдать от тех же вредителей, включая морковную муху, которые могут быть активны в участках, где ранее рос картофель. Во-вторых, они имеют разные требования к питательным веществам, и повторное размещение может привести к недостатку питания.

Рекомендация:
Замещайте морковь на другой культуре, которая не подвержена тем же проблемам, например, свеклой или капустой.

Правильный севооборот – это ключ к успешному выращиванию овощей. Эти пять культур – помидоры, перец, баклажаны, тыквенные и морковь – могут стать ловушкой замедленного действия для ваших растений, если вы не будете внимательно следить за порядком их посадки после картофеля. Помните, что оптимальная ротация культур поможет вам избежать заболеваний, вредителей и истощения почвы, обеспечивая здоровый и обильный урожай в будущем. Выбирайте культуры, которые помогут восстановить и улучшить ваше поле, чтобы ваш огород процветал!

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Наука и техника
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет Аудио 
Пень мешает, но корчевать не хочется? Вот как его убрать без лишних усилий
Садоводство, цветоводство
Пень мешает, но корчевать не хочется? Вот как его убрать без лишних усилий Аудио 
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки
Садоводство, цветоводство
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки Аудио 
Популярное
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки

Узнайте, как предотвратить стрелкование лука-севка и получить обильный урожай, следуя простым рекомендациям по выбору почвы, поливу и уходу.

Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
ТОП-5 автомобилей с разными приводами: что предпочитают россияне Дмитрий Плотников Многочасовые звонки без экскурса о печенегах: Трамп и Путин решают судьбу Украины Олег Володин Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров
Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского»
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
Последние материалы
Рассрочка на жилье: как не заплатить лишнего
Макияж в стиле французских красавиц: секреты легкости и натуральности
Как превратить балкон в стильное место для отдыха
Брокколи станет в разы полезнее — достаточно добавить в блюдо эту приправу
Неожиданные помощники: аксессуары, повышающие комфорт беговых тренировок
В прошлом любимец женщин, теперь — убеждённый холостяк: Алексей Гоман сделал признание о своём одиночестве
Трамп заставил Audi и Porsche переносить производство в Америку
Опасные сочетания напитков: не пейте коктейли с энергетиками и кофе
Экономия или удобство? Почему россияне тратят больше на фастфуд
7 секретных знаков: как кошка выражает свою привязанность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.