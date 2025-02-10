Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями

4:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

С наступлением дачного сезона садоводы снова сталкиваются с неизменной проблемой — вредителями, которые уничтожают урожай. Среди них слизни занимают особое место, ведь эти скользкие существа обладают удивительной живучестью. Чем бы их ни травили, они умудряются появляться снова и снова, а если погода влажная, то их количество на участке только увеличивается.

Фото: web.archive.org by LEONARDO DASILVA, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Огород

Конечно, можно использовать химикаты, но не всем нравится идея обрабатывать грядки ядами, особенно если на участке растут овощи и ягоды, которые потом будут на столе. Хорошая новость в том, что избавиться от слизней можно без вреда для растений и без использования токсичных препаратов.

Почему слизни так опасны для сада?

Эти вредители любят влагу и тень, поэтому чаще всего селятся в укромных местах: под камнями, досками, у стен теплиц и даже под листьями растений. Они уничтожают урожай, объедая листья, стебли и плоды растений. Особо от них страдают:

капуста (слизни объедают листья и оставляют дырки);

клубника (вредители повреждают ягоды, оставляя следы слизи);

помидоры, перцы и другие овощи (слизни могут прогрызать в них дыры);

декоративные растения (особенно хосты, которые вредители обожают).

Они активны ночью, а днём прячутся в укромных местах, поэтому найти их может быть сложно.

Как избавиться от слизней с помощью соли

Самый простой и доступный способ борьбы со слизнями — использование обычной поваренной соли. Этот метод подходит для небольших участков, где количество вредителей ещё не достигло катастрофических масштабов.

Что нужно делать:

1️⃣ Вечером, после захода солнца, когда слизни выползают на поверхность, отправляйтесь на участок с солью.

2️⃣ Найдите места их скопления — часто это затенённые влажные участки сада.

3️⃣ Посыпьте слизней солью прямо сверху, не жалея средства.

4️⃣ Уже через несколько минут вредители начнут скукоживаться и погибать.

5️⃣ Утром соберите погибших слизней и утилизируйте их за пределами участка (например, закопайте в землю).

Почему соль работает?

Слизни на 80% состоят из воды, а соль обладает свойством вытягивать влагу. Попадая на тело слизня, соль буквально обезвоживает его и приводит к гибели.

Дополнительные методы борьбы со слизнями

Если у вас большой участок, то уничтожать вредителей вручную может быть долго и утомительно. В таком случае можно использовать другие экологичные методы.

1. Создание барьеров из соли

Если слизни атакуют определённые грядки, можно посыпать солью границы участка или вокруг растений. Вредители не смогут преодолеть этот барьер. Но будьте осторожны: соль может негативно повлиять на почву, поэтому лучше использовать этот метод точечно.

2. Песок, зола и яичная скорлупа

Слизни не любят грубые и колючие поверхности, поэтому можно разложить вокруг растений:

песок;

древесную золу;

измельчённую яичную скорлупу.

Эти материалы не дадут вредителям подобраться к растениям.

3. Пивные ловушки

Слизни очень любят запах пива. Можно взять неглубокую миску, налить в неё пиво и поставить в землю. Утром вы обнаружите в ловушке вредителей, которых можно утилизировать.

4. Привлечение естественных врагов

Если на участке есть ёжики, жабы или певчие птицы, они помогут вам бороться со слизнями. Для этого создайте благоприятные условия для этих помощников — например, поставьте поилки с водой.

Что делать, если слизней слишком много?

Если вредителей на участке слишком много, одной соли будет недостаточно. В таком случае можно использовать экологичные препараты на основе железного купороса или суперфосфата. Они безвредны для растений, но помогают бороться со слизнями.

Слизни — это настоящая беда для дачников, но бороться с ними можно эффективно без химии и вреда для почвы. Самый простой способ — использование соли, но если вредителей слишком много, стоит применять комплексный подход: барьеры, ловушки и привлечение естественных врагов.

Если регулярно уничтожать слизней, то со временем их популяция на участке значительно сократится. А это значит, что ваш урожай останется целым и невредимым!

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

