Морковь с грядки будет идеальной, если использовать эти растворы

Морковь считается неприхотливой культурой, но получить крупные и здоровые корнеплоды — задача не из лёгких. Чтобы урожай порадовал, опытные дачники рекомендуют проводить два обязательных профилактических полива.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Свежая морковь

1. Полив после прореживания

Прореживание моркови — важный этап, но он делает растения уязвимыми перед болезнями. Чтобы защитить корнеплоды от гнили и грибков, грядки нужно полить специальным раствором.

Как приготовить раствор:

2 г марганцовки

2 г борной кислоты

10 литров воды

Этого объёма хватит на 3 квадратных метра посадок. Если погода сырая и идут дожди, повторите процедуру через 2 недели. Это также поможет уменьшить цветение моркови.

2. Полив от морковной мухи

Одна из главных угроз урожаю — морковная муха. Её личинки живут в почве и повреждают корнеплоды, из-за чего они становятся гнилыми и уродливыми.

Простое решение:

2 столовые ложки нашатырного спирта

10 литров воды

Такой полив не только отпугнёт вредителя, но и послужит дополнительной азотной подкормкой, стимулирующей рост растений.

Применяя эти два метода, вы получите здоровую, сочную морковь без болезней и вредителей!

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

