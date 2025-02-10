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Морковь с грядки будет идеальной, если использовать эти растворы

Садоводство

Морковь считается неприхотливой культурой, но получить крупные и здоровые корнеплоды — задача не из лёгких. Чтобы урожай порадовал, опытные дачники рекомендуют проводить два обязательных профилактических полива.

Свежая морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая морковь

1. Полив после прореживания

Прореживание моркови — важный этап, но он делает растения уязвимыми перед болезнями. Чтобы защитить корнеплоды от гнили и грибков, грядки нужно полить специальным раствором.

Как приготовить раствор:

  • 2 г марганцовки
  • 2 г борной кислоты
  • 10 литров воды

Этого объёма хватит на 3 квадратных метра посадок. Если погода сырая и идут дожди, повторите процедуру через 2 недели. Это также поможет уменьшить цветение моркови.

2. Полив от морковной мухи

Одна из главных угроз урожаю — морковная муха. Её личинки живут в почве и повреждают корнеплоды, из-за чего они становятся гнилыми и уродливыми.

Простое решение:

  • 2 столовые ложки нашатырного спирта
  • 10 литров воды

Такой полив не только отпугнёт вредителя, но и послужит дополнительной азотной подкормкой, стимулирующей рост растений.

Применяя эти два метода, вы получите здоровую, сочную морковь без болезней и вредителей!

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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