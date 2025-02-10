Морковь с грядки будет идеальной, если использовать эти растворы

Морковь считается неприхотливой культурой, но получить крупные и здоровые корнеплоды — задача не из лёгких. Чтобы урожай порадовал, опытные дачники рекомендуют проводить два обязательных профилактических полива.
Прореживание моркови — важный этап, но он делает растения уязвимыми перед болезнями. Чтобы защитить корнеплоды от гнили и грибков, грядки нужно полить специальным раствором.
Как приготовить раствор:
Этого объёма хватит на 3 квадратных метра посадок. Если погода сырая и идут дожди, повторите процедуру через 2 недели. Это также поможет уменьшить цветение моркови.
Одна из главных угроз урожаю — морковная муха. Её личинки живут в почве и повреждают корнеплоды, из-за чего они становятся гнилыми и уродливыми.
Простое решение:
Такой полив не только отпугнёт вредителя, но и послужит дополнительной азотной подкормкой, стимулирующей рост растений.
Применяя эти два метода, вы получите здоровую, сочную морковь без болезней и вредителей!
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