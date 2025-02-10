Мучнистая роса атакует цветы? Попробуйте эти 3 надёжных средства

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если на флоксах появился белый налёт, это явный признак мучнистой росы. В идеале поражённые растения стоит удалить, чтобы предотвратить распространение болезни. Но если не хочется расставаться с любимыми цветами, можно попробовать спасти их с помощью проверенных народных методов.

Фото: Own work by Niccolò Caranti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флоксы

1. Настой сенной трухи

Этот способ помогает не только лечить мучнистую росу, но и укрепляет растения.

Рецепт:

1 кг сена залить 3 л воды и оставить на 3 дня.

Перед использованием процедить и разбавить водой (1:3).

Добавить 5 г медного купороса для усиления эффекта.

Опрыскивать флоксы 3 раза, раз в неделю.

2. 1%-ный раствор кальцинированной соды

Эффективное средство для профилактики и лечения болезни.

Применение:

Раствор готовится из расчёта 10 г соды на 1 л воды.

Опрыскивание проводят 3 раза за сезон с интервалом 8-12 дней.

3. Медно-мыльный раствор

Этот метод не только борется с инфекцией, но и защищает растения от повторного заражения.

Как приготовить:

В 5 л воды растворить 250 г зелёного мыла.

В другой ёмкости (тоже 5 л воды) развести 20-25 г медного купороса.

Осторожно смешать растворы, чтобы получилась голубовато-белая жидкость.

Обрабатывать флоксы 2-3 раза с интервалом 8 дней.

Эти натуральные средства помогут вернуть растениям здоровье и сохранить их красоту до конца сезона!

Уточнения

Флокс (лат. Phlox) — род красивоцветущих травянистых растений семейства Синюховые (Polemoniaceae).

