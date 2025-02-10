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Мучнистая роса атакует цветы? Попробуйте эти 3 надёжных средства

1:44
Садоводство

Если на флоксах появился белый налёт, это явный признак мучнистой росы. В идеале поражённые растения стоит удалить, чтобы предотвратить распространение болезни. Но если не хочется расставаться с любимыми цветами, можно попробовать спасти их с помощью проверенных народных методов.

Флоксы
Фото: Own work by Niccolò Caranti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флоксы

1. Настой сенной трухи

Этот способ помогает не только лечить мучнистую росу, но и укрепляет растения.

Рецепт:

  • 1 кг сена залить 3 л воды и оставить на 3 дня.
  • Перед использованием процедить и разбавить водой (1:3).
  • Добавить 5 г медного купороса для усиления эффекта.
  • Опрыскивать флоксы 3 раза, раз в неделю.

2. 1%-ный раствор кальцинированной соды

Эффективное средство для профилактики и лечения болезни.

Применение:

  • Раствор готовится из расчёта 10 г соды на 1 л воды.
  • Опрыскивание проводят 3 раза за сезон с интервалом 8-12 дней.

3. Медно-мыльный раствор

Этот метод не только борется с инфекцией, но и защищает растения от повторного заражения.

Как приготовить:

  • В 5 л воды растворить 250 г зелёного мыла.
  • В другой ёмкости (тоже 5 л воды) развести 20-25 г медного купороса.
  • Осторожно смешать растворы, чтобы получилась голубовато-белая жидкость.
  • Обрабатывать флоксы 2-3 раза с интервалом 8 дней.

Эти натуральные средства помогут вернуть растениям здоровье и сохранить их красоту до конца сезона!

Уточнения

Флокс (лат. Phlox) — род красивоцветущих травянистых растений семейства Синюховые (Polemoniaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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