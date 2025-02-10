Мучнистая роса атакует цветы? Попробуйте эти 3 надёжных средства

Если на флоксах появился белый налёт, это явный признак мучнистой росы. В идеале поражённые растения стоит удалить, чтобы предотвратить распространение болезни. Но если не хочется расставаться с любимыми цветами, можно попробовать спасти их с помощью проверенных народных методов.
Фото: Own work by Niccolò Caranti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флоксы
1. Настой сенной трухи
Этот способ помогает не только лечить мучнистую росу, но и укрепляет растения.
Рецепт:
1 кг сена залить 3 л воды и оставить на 3 дня.
Перед использованием процедить и разбавить водой (1:3).
Добавить 5 г медного купороса для усиления эффекта.
Опрыскивать флоксы 3 раза, раз в неделю.
2. 1%-ный раствор кальцинированной соды
Эффективное средство для профилактики и лечения болезни.
Применение:
Раствор готовится из расчёта 10 г соды на 1 л воды.
Опрыскивание проводят 3 раза за сезон с интервалом 8-12 дней.
3. Медно-мыльный раствор
Этот метод не только борется с инфекцией, но и защищает растения от повторного заражения.
Как приготовить:
В 5 л воды растворить 250 г зелёного мыла.
В другой ёмкости (тоже 5 л воды) развести 20-25 г медного купороса.
Осторожно смешать растворы, чтобы получилась голубовато-белая жидкость.
Обрабатывать флоксы 2-3 раза с интервалом 8 дней.
Эти натуральные средства помогут вернуть растениям здоровье и сохранить их красоту до конца сезона!
Уточнения
Флокс (лат. Phlox) — род красивоцветущих травянистых растений семейства Синюховые (Polemoniaceae).