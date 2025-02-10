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Подкормка для комнатных цветов, которая творит чудеса — проверенные рецепты

1:23
Садоводство

Чтобы комнатные растения радовали глаз пышной зеленью и яркими цветами, не обязательно покупать дорогие удобрения. Опытные флористы давно используют простые, но эффективные подкормки, которые можно найти в каждом доме.

Посуда и цветок в горшке
Фото: unsplash.com by Kris Atomic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Посуда и цветок в горшке

1. Сахар — источник энергии для роста

При разложении сахар выделяет глюкозу, которая помогает растениям усваивать питательные вещества и способствует их активному развитию.

  • Разведите 1 столовую ложку сахара в 0,5 литра воды и полейте растения.

2. Касторовое масло — стимулятор цветения

Этот натуральный компонент помогает цветам не только быстрее расти, но и дольше цвести. Также касторовое масло повышает их устойчивость к болезням.

  • Разведите 1 чайную ложку масла в 1 литре воды и используйте при поливе.

3. Древесная зола — защита от болезней

Зола содержит кальций, калий и фосфор, укрепляя растения и защищая их от вредителей.

  • 100-150 г золы растворите в ведре воды, тщательно перемешайте и используйте раз в месяц.

Эти простые подкормки помогут вашим комнатным цветам расти крепкими, здоровыми и радовать пышной листвой!

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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