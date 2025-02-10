Томаты будут расти как на дрожжах — старинный метод для богатого урожая

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание сочных и сладких томатов — мечта каждого дачника. Современные удобрения не всегда дают ожидаемый результат, а вот старинный способ, проверенный веками, способен творить чудеса. Речь идёт о дрожжевой подкормке — естественном стимуляторе роста, который укрепляет растения и продлевает их плодоношение.

Фото: Freepik by vecstock Томаты на грядке

Почему дрожжевая подкормка так эффективна?

Улучшает корневую систему и повышает устойчивость томатов к болезням.

Делает растения более крепкими и устойчивыми к температурным перепадам.

Ускоряет рост, продлевает плодоношение и повышает урожайность.

Улучшает вкус плодов — они становятся более сочными и сладкими.

Как приготовить подкормку?

Вам понадобятся:

100 г свежих или сухих дрожжей

250 г сахара

3 литра кипячёной или отстоянной воды

Развести дрожжи в небольшом количестве тёплой воды. Влить раствор в трёхлитровую банку, добавить оставшуюся воду и сахар. Перемешать, накрыть марлей или полотенцем и оставить для брожения. Время от времени взбалтывать содержимое. Как только брожение завершится — подкормка готова!

Перед применением стакан настоя нужно развести в 10 литрах воды и вносить по 1 литру на каждое растение. Повторять процедуру 3 раза за сезон.

Этот метод не просто ускоряет рост помидоров, но и делает их более ароматными, вкусными и полезными. Попробуйте — и урожай вас приятно удивит!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

