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Томаты будут расти как на дрожжах — старинный метод для богатого урожая

1:38
Садоводство

Выращивание сочных и сладких томатов — мечта каждого дачника. Современные удобрения не всегда дают ожидаемый результат, а вот старинный способ, проверенный веками, способен творить чудеса. Речь идёт о дрожжевой подкормке — естественном стимуляторе роста, который укрепляет растения и продлевает их плодоношение.

Томаты на грядке
Фото: Freepik by vecstock
Томаты на грядке

Почему дрожжевая подкормка так эффективна?

  • Улучшает корневую систему и повышает устойчивость томатов к болезням.
  • Делает растения более крепкими и устойчивыми к температурным перепадам.
  • Ускоряет рост, продлевает плодоношение и повышает урожайность.
  • Улучшает вкус плодов — они становятся более сочными и сладкими.

Как приготовить подкормку?

Вам понадобятся:

  • 100 г свежих или сухих дрожжей
  • 250 г сахара
  • 3 литра кипячёной или отстоянной воды
  1. Развести дрожжи в небольшом количестве тёплой воды.
  2. Влить раствор в трёхлитровую банку, добавить оставшуюся воду и сахар.
  3. Перемешать, накрыть марлей или полотенцем и оставить для брожения.
  4. Время от времени взбалтывать содержимое.
  5. Как только брожение завершится — подкормка готова!

Перед применением стакан настоя нужно развести в 10 литрах воды и вносить по 1 литру на каждое растение. Повторять процедуру 3 раза за сезон.

Этот метод не просто ускоряет рост помидоров, но и делает их более ароматными, вкусными и полезными. Попробуйте — и урожай вас приятно удивит!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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