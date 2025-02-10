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Это банановое дерево выживает даже в морозы — соседи будут в шоке

1:40
Садоводство

Выращивание экзотических растений на даче уже не редкость, но что, если попробовать посадить банановое дерево, которое спокойно переносит морозы? Это не фантастика, а реальность — речь идёт об азимине трёхлопастной, или пау-пау.

Бананы
Фото: commons.wikimedia.org by Rick Harris, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бананы

Что это за растение?

Азимина — листопадное дерево, которое может достигать 4-5 метров, а в благоприятных условиях вырастает до 12 метров. Её крупные листья (до 35 см) делают растение настоящим украшением участка, а весной оно расцветает бордовыми цветами с необычным ароматом, привлекающим опылителей.

Главная интрига — плоды! Они внешне напоминают бананы, но их вкус уникален: в мякоти можно уловить оттенки манго, ананаса, дыни и земляники. Созревают они осенью, становясь жёлто-коричневыми.

Как вырастить азимину?

  • Выбирайте солнечное или слегка затенённое безветренное место.
  • Почва должна быть плодородной, с хорошим дренажем.
  • Полив регулярный, но без застоя воды.
  • Молодые деревья желательно укрывать на зиму.

Размножение возможно тремя способами: семенами (всходы появляются через несколько месяцев), прививкой и корневыми отпрысками. Если выращивать из семян, первые плоды появятся через 4-8 лет, а на привитых растениях — уже через 2-3 года.

Азимина не только удивит соседей, но и обеспечит вас вкусными, ароматными плодами — попробуйте вырастить её на своём участке!

Уточнения

Бана́н - название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa x paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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