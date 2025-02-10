Это банановое дерево выживает даже в морозы — соседи будут в шоке

Выращивание экзотических растений на даче уже не редкость, но что, если попробовать посадить банановое дерево, которое спокойно переносит морозы? Это не фантастика, а реальность — речь идёт об азимине трёхлопастной, или пау-пау.
Азимина — листопадное дерево, которое может достигать 4-5 метров, а в благоприятных условиях вырастает до 12 метров. Её крупные листья (до 35 см) делают растение настоящим украшением участка, а весной оно расцветает бордовыми цветами с необычным ароматом, привлекающим опылителей.
Главная интрига — плоды! Они внешне напоминают бананы, но их вкус уникален: в мякоти можно уловить оттенки манго, ананаса, дыни и земляники. Созревают они осенью, становясь жёлто-коричневыми.
Размножение возможно тремя способами: семенами (всходы появляются через несколько месяцев), прививкой и корневыми отпрысками. Если выращивать из семян, первые плоды появятся через 4-8 лет, а на привитых растениях — уже через 2-3 года.
Азимина не только удивит соседей, но и обеспечит вас вкусными, ароматными плодами — попробуйте вырастить её на своём участке!
Бана́н - название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa x paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.
Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.