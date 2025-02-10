Это банановое дерево выживает даже в морозы — соседи будут в шоке

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание экзотических растений на даче уже не редкость, но что, если попробовать посадить банановое дерево, которое спокойно переносит морозы? Это не фантастика, а реальность — речь идёт об азимине трёхлопастной, или пау-пау.

Фото: commons.wikimedia.org by Rick Harris, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бананы

Что это за растение?

Азимина — листопадное дерево, которое может достигать 4-5 метров, а в благоприятных условиях вырастает до 12 метров. Её крупные листья (до 35 см) делают растение настоящим украшением участка, а весной оно расцветает бордовыми цветами с необычным ароматом, привлекающим опылителей.

Главная интрига — плоды! Они внешне напоминают бананы, но их вкус уникален: в мякоти можно уловить оттенки манго, ананаса, дыни и земляники. Созревают они осенью, становясь жёлто-коричневыми.

Как вырастить азимину?

Выбирайте солнечное или слегка затенённое безветренное место.

Почва должна быть плодородной, с хорошим дренажем.

Полив регулярный, но без застоя воды.

Молодые деревья желательно укрывать на зиму.

Размножение возможно тремя способами: семенами (всходы появляются через несколько месяцев), прививкой и корневыми отпрысками. Если выращивать из семян, первые плоды появятся через 4-8 лет, а на привитых растениях — уже через 2-3 года.

Азимина не только удивит соседей, но и обеспечит вас вкусными, ароматными плодами — попробуйте вырастить её на своём участке!

Уточнения

Бана́н - название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa x paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

