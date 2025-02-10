Сладкий секрет долголетия цветов: зачем добавляют сахар в вазу?

1:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие ресурсы пишут о том, что в вазу с букетом нужно добавить лимонную кислоту или сахар, чтобы продлить жизнь растению. Да, действительно, эти вещества питают цветы. Однако, например, лимонная кислота повышает кислотность воды, поэтому бактерии начинают размножаться в ней активнее.

Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Букет цветов

После того, как вы поместили срезанные розы в вазу, вы должны менять воду каждые один-три дня. Лучше всего следить за водой и менять ее, когда она кажется мутной.

Наличие пресной воды предотвращает накопление бактерий, которые могут атаковать ваши цветы, а также помогает избежать неприятных запахов.

Сколько сахара добавлять в воду с цветами

1-2 столовые ложки сахара, добавленные в воду, продлят жизнь живым цветам.

Обрезать цветы и менять воду нужно ежедневно. Это, пожалуй, главный секрет долгой жизни практически всех цветов.

Каждый день следует обрезать стебли на 1 см и наполнять вазу чистой водой.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар.

