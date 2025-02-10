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Как превратить теплицу в рай для баклажанов: секреты правильной посадки

1:06
Садоводство

Сеют семена в феврале, марте и начале апреля. Если делать это в середине апреля или позже, то в открытом грунте они могут зацвести только в конце лета.

Баклажаны
Фото: creativecommons.org by Karen is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Баклажаны

Семена баклажанов прорастают в течение нескольких недель. Для хорошего развития и плодоношения баклажанам нужна температура воздуха не менее 21-27 С. Если температура ниже, растения могут массово сбрасывать завязи.

Чтобы получить хороший урожай, рекомендуется высаживать баклажаны в теплице.

Как правильно сажать баклажаны 

Чтобы не повредить корни растений, посадите их с комом влажной почвы. Кроме того, корни в лунке не должны ломаться. После этого нужно присыпать лунку с рассадой грунтом, слегка придавить ее и полить теплой водой.

Потом баклажаны необходимо замульчировать торфом, опилками или перегноем. Посадите 3-4 баклажана на квадратный метр.

Обязательно используйте только хорошо перепревший компост или перегной.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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