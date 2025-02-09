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Топ-3 нежелательных соседей для огурцов на вашем огороде

3:01
Садоводство » Советы

Выращивание огурцов — это не только приятный процесс, но и ответственность. Правильное планирование севооборота имеет ключевое значение для получения здорового урожая и поддержания плодородия почвы. Важно не только то, какие культуры сажать, но и какие — не стоит высаживать после огурцов. 

Рассада огурцов
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Рассада огурцов

Тыквенные (тыква, кабачки, патиссоны)

Тыквенные культуры, включая тыкву, кабачки и патиссоны, следует избегать на участках, где ранее росли огурцы. Эти растения имеют схожие потребности в питательных веществах и подвержены одинаковым заболеваниям, таким как мучнистая роса и фитофтора. Сажая их подряд, вы увеличиваете риск заболеваний и истощения почвы, что может негативно сказаться на урожайности всех этих культур.

Почему это важно?

  • Заболевания: тыквенные и огурцы могут иметь общие болезни, что увеличивает риск инфекции.
  • Истощение почвы: все эти растения требуют много питательных веществ из почвы, что может привести к её истощению.

Помидоры

Помидоры являются довольно требовательной культурой, и их не следует сажать на том же месте, где росли огурцы. Эти растения принадлежат к одному и тому же семейству (пасленовые) и могут подвержены одинаковым вредителям и заболеваниям. Сажая помидоры после огурцов, вы увеличиваете риск заражения, которая может отрицательно сказаться на обеих культурах.

Почему это важно?

  • Вредители: общие вредители, такие как тля и белокрылка, могут легко переноситься с одного растения на другое.
  • Заболевания: увеличение риска возникновения грибковых заболеваний.

Морковь

Морковь — еще одна культура, которую нежелательно сажать после огурцов. Эти растения конкурируют за одни и те же питательные вещества и могут вступать в конкуренцию за влагу. Также существует вероятность накопления вредителей, таких как морковная муха. Чтобы защитить свои растения, лучше отложить посадку моркови на несколько лет после огурцов.

Почему это важно?

  • Конкуренция за ресурсы: огурцы и морковь могут соперничать за влагу и питательные вещества, что станет препятствием для удачного роста.
  • Вредители: риск заражения вредителями увеличивается при последовательном выращивании.

Севооборот — это важный аспект успешного садоводства. Избегая посадки тыквенных, помидоров и моркови после огурцов, вы сможете защитить свои культурные растения от заболеваний, вредителей и истощения почвы. Планирование севооборота и изучение потребностей каждой культуры поможет добиться здорового и богатого урожая. Не забывайте экспериментировать с другими культурами, которые могут обогащать почву и улучшать её состояние, обеспечивая ваш сад здоровым развитием.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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