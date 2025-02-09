Балкон превратится в сад: 6 вкусных культур, которые легко вырастить

4:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вырастить свежие ягоды и фрукты можно даже на небольшом балконе. Правильный выбор растений и соблюдение нехитрых правил ухода позволят наслаждаться урожаем круглый год. Какие культуры лучше всего подходят для контейнерного выращивания?

Фото: flickr.com by Maja Dumat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Комнатные цветы на подоконнике

6 лучших растений для балконного сада

Садоводы рекомендуют выращивать на балконе компактные плодовые культуры: клубнику, чернику, малину, персики, инжир и апельсины. Главное — выбрать карликовые или низкорослые сорта, подходящие для контейнеров.

Клубника — идеальный вариант для небольшого пространства

Если у вас мало места, но хочется наслаждаться свежими ягодами, клубника — лучший выбор. Она быстро растёт и не требует много земли.

Глубина контейнера: 15-20 см

15-20 см Ширина: до 50 см

до 50 см Свет: минимум 6-8 часов в день

минимум 6-8 часов в день Полив: регулярный, но без застоя воды

регулярный, но без застоя воды Сорта: ремонтантные, дающие два урожая в год

ремонтантные, дающие два урожая в год Зимовка: переместить в неотапливаемое помещение

Подвесные кашпо и террасные горшки идеально подходят для клубники: ягоды свисают по бокам, создавая декоративный эффект.

Черника — любит прохладу и солнце

Черника прекрасно растёт в контейнерах, если обеспечить ей правильные условия.

Контейнер: от 50 см, лучше тканевый горшок

от 50 см, лучше тканевый горшок Почва: кислотность 4,5-5,5 pH

кислотность 4,5-5,5 pH Полив: 2-3 раза в неделю летом

2-3 раза в неделю летом Подкормка: органические удобрения весной

органические удобрения весной Зимовка: в прохладном месте без ветра и мороза

Посадите кустики парами для перекрёстного опыления и защитите в жару солнцезащитной сеткой, не препятствующей насекомым.

Малина — компактные кусты с большим урожаем

Карликовые сорта малины подходят для балконов. Главное — подобрать правильную ёмкость и обеспечить растению уход.

Глубина контейнера: 60-90 см

60-90 см Количество растений: 3-6 веток на горшок

3-6 веток на горшок Почва: рыхлая, с корой и компостом

рыхлая, с корой и компостом Обрезка: осенью укорачивайте на 1/3

осенью укорачивайте на 1/3 Полив: умеренный, в зависимости от погоды

умеренный, в зависимости от погоды Зимовка: хранение в неотапливаемом помещении

Малина плодоносит на двухлетних побегах, поэтому важно следить за их обновлением.

Персик — карликовое дерево для городских садов

Компактные деревца мини-персиков — отличный выбор для контейнерного выращивания.

Высота дерева: 1,5-1,8 м

1,5-1,8 м Горшок: большой, с дренажными отверстиями

большой, с дренажными отверстиями Полив: по мере высыхания почвы

по мере высыхания почвы Подкормка: весной и осенью

весной и осенью Зимовка: в закрытом помещении

Персиковые деревья хорошо переносят прямые солнечные лучи и не требуют притенения.

Инжир — экзотика на вашем балконе

Инжир не только украсит балкон, но и порадует вкусными плодами.

Количество урожаев: 2 раза в год

2 раза в год Горшок: с дренажными отверстиями, дренаж — обязательный

с дренажными отверстиями, дренаж — обязательный Полив: раз в неделю

раз в неделю Температура: 20-30°C летом

20-30°C летом Зимовка: в тепле

Выбирайте самоопыляющиеся сорта и формируйте крону по своему желанию.

Апельсин — ароматное цитрусовое дерево

Карликовые апельсиновые деревья не только плодоносят, но и украшают пространство.

Высота дерева: до 1,5 м

до 1,5 м Горшок: чуть больше корневого кома

чуть больше корневого кома Полив: летом — ежедневно, зимой — раз в 2 недели

летом — ежедневно, зимой — раз в 2 недели Зимовка: при температуре 15-19°C

Сажайте сразу два дерева для лучшего плодоношения.

Балконный оазис — это просто

Создать мини-сад на балконе легко, если выбрать правильные растения и ухаживать за ними. Несколько горшков с ягодами и карликовые деревца обеспечат вас свежими витаминами круглый год.

Уточнения

Многоле́тнее расте́ние — растение, живущее более двух лет.

