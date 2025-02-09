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Балкон превратится в сад: 6 вкусных культур, которые легко вырастить

4:03
Садоводство

Вырастить свежие ягоды и фрукты можно даже на небольшом балконе. Правильный выбор растений и соблюдение нехитрых правил ухода позволят наслаждаться урожаем круглый год. Какие культуры лучше всего подходят для контейнерного выращивания?

Комнатные цветы на подоконнике
Фото: flickr.com by Maja Dumat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Комнатные цветы на подоконнике

6 лучших растений для балконного сада

Садоводы рекомендуют выращивать на балконе компактные плодовые культуры: клубнику, чернику, малину, персики, инжир и апельсины. Главное — выбрать карликовые или низкорослые сорта, подходящие для контейнеров.

Клубника — идеальный вариант для небольшого пространства

Если у вас мало места, но хочется наслаждаться свежими ягодами, клубника — лучший выбор. Она быстро растёт и не требует много земли.

  • Глубина контейнера: 15-20 см
  • Ширина: до 50 см
  • Свет: минимум 6-8 часов в день
  • Полив: регулярный, но без застоя воды
  • Сорта: ремонтантные, дающие два урожая в год
  • Зимовка: переместить в неотапливаемое помещение

Подвесные кашпо и террасные горшки идеально подходят для клубники: ягоды свисают по бокам, создавая декоративный эффект.

Черника — любит прохладу и солнце

Черника прекрасно растёт в контейнерах, если обеспечить ей правильные условия.

  • Контейнер: от 50 см, лучше тканевый горшок
  • Почва: кислотность 4,5-5,5 pH
  • Полив: 2-3 раза в неделю летом
  • Подкормка: органические удобрения весной
  • Зимовка: в прохладном месте без ветра и мороза

Посадите кустики парами для перекрёстного опыления и защитите в жару солнцезащитной сеткой, не препятствующей насекомым.

Малина — компактные кусты с большим урожаем

Карликовые сорта малины подходят для балконов. Главное — подобрать правильную ёмкость и обеспечить растению уход.

  • Глубина контейнера: 60-90 см
  • Количество растений: 3-6 веток на горшок
  • Почва: рыхлая, с корой и компостом
  • Обрезка: осенью укорачивайте на 1/3
  • Полив: умеренный, в зависимости от погоды
  • Зимовка: хранение в неотапливаемом помещении

Малина плодоносит на двухлетних побегах, поэтому важно следить за их обновлением.

Персик — карликовое дерево для городских садов

Компактные деревца мини-персиков — отличный выбор для контейнерного выращивания.

  • Высота дерева: 1,5-1,8 м
  • Горшок: большой, с дренажными отверстиями
  • Полив: по мере высыхания почвы
  • Подкормка: весной и осенью
  • Зимовка: в закрытом помещении

Персиковые деревья хорошо переносят прямые солнечные лучи и не требуют притенения.

Инжир — экзотика на вашем балконе

Инжир не только украсит балкон, но и порадует вкусными плодами.

  • Количество урожаев: 2 раза в год
  • Горшок: с дренажными отверстиями, дренаж — обязательный
  • Полив: раз в неделю
  • Температура: 20-30°C летом
  • Зимовка: в тепле

Выбирайте самоопыляющиеся сорта и формируйте крону по своему желанию.

Апельсин — ароматное цитрусовое дерево

Карликовые апельсиновые деревья не только плодоносят, но и украшают пространство.

  • Высота дерева: до 1,5 м
  • Горшок: чуть больше корневого кома
  • Полив: летом — ежедневно, зимой — раз в 2 недели
  • Зимовка: при температуре 15-19°C

Сажайте сразу два дерева для лучшего плодоношения.

Балконный оазис — это просто

Создать мини-сад на балконе легко, если выбрать правильные растения и ухаживать за ними. Несколько горшков с ягодами и карликовые деревца обеспечат вас свежими витаминами круглый год.

Уточнения

Многоле́тнее расте́ние — растение, живущее более двух лет.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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