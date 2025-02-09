Секрет пышного цветения петуний: чем лучше подкармливать рассаду

Для подкормки можно взять специальные средства для петуний, которые продаются в садоводческих магазинах и на рынках.
Вносите удобрения один раз в 7-10 дней. Если в почве недостаточно азота, петуния просигнализирует вам пожелтением нижних листьев.
После высадки в вазоны на постоянное место, первую подкормку проводят через 1-2 недели, используя внекорневую обработку.
Через неделю вносят калийно-фосфорное удобрение. Это поможет растению развить пышные бутоны.
Рассада петунии любит свет, поэтому рассаду следует обеспечить дополнительным светом зимой. В противном случае рассада вытянется и ослабнет.
Пока семена не прорастут, держите их в помещении с температурой воздуха не менее 23-25°С.
После того как появятся всходы, начинайте постепенно закаливать растения: понижайте температуру и периодически проветривайте помещение.
Пету́ния или Петунья (лат. Petunia от фр. petun — табак) — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра.
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