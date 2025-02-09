Как повысить урожайность деревьев весной? Лучшие удобрения для сочных и сладких плодов

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Саженцы нужно удобрять через 2-3 года, при условии, что были использованы удобрения при посадке. Если почва на участке плодородная, то подкармливать саженцы нужно с июля и до конца августа продуктами с высоким содержанием фосфора. Большинство видов плодовых кустарников начинают давать урожай на 2-й год.

Фото: commons.wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Яблоня декоративная

Лучший способ подкормки плодовых деревьев

Для внесения удобрений лучше всего подходят минеральные и органические удобрения.

К органическим относятся перегной, навоз, торф, помет, компост. К минеральным веществам — сульфат аммония, аммиачная селитра, мочевина. Первая весенняя подкормка должна содержать удобрения с азотом.

Для полива почвы вокруг ствола используют мочевину, голубиный или куриный помет, или аммиачную селитру согласно инструкции. Для полива 1 дерева нужно около 5 литров раствора.

Как часто нужно поливать молодые плодовые деревья

Профессиональные садоводы рекомендуют поливать плодовые деревья 2-3 раза за лето, а в засушливую погоду — 3-4 раза. Однако если вы только высаживаете яблоню, грушу или другое плодовое дерево, то для его скорейшего приживания стоит поливать саженец 2-3 раза в месяц.

Уточнения

Подкормка растений — внесение удобрений под сельскохозяйственные культуры в период их вегетации.

