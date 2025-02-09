Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грамотное освещение и шкафы до потолка: оптимальное использование пространства на маленькой кухне
Какие 4 знака зодиака изменят свою жизнь в феврале? Узнайте, что их ждет
Загадка кошачьей шерсти: зачем она на самом деле нужна
Как избавиться от мокрицы на огороде: 4 простых метода
Турция будет бороться с теневым сектором бизнеса: не оставим без внимания ни одного налогоплательщика
Закрытая страна открывает двери: экскурсии по Северной Корее
Шубы, пуховики, кожа – как сохранить зимнюю одежду без повреждений
Если под машиной лужа, не паникуйте: как понять, что именно течёт
Опасные ошибки при уходе за собакой: как шампунь влияет на её здоровье

Как цветы могут испортить ваш урожай: опасные сочетания на грядках

3:24
Садоводство » Советы

Каждый дачник мечтает о богатом и здоровом урожае. Для этого необходимо не только правильно ухаживать за овощами, но и правильно подбирать соседей для своих растений. Однако некоторые цветы, которые дачники высаживают рядом с овощами, могут оказаться не только бесполезными, но и опасными. 

Табак
Фото: Own work by Kevinbercaw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Табак

Смертельные ловушки: опасные цветы рядом с овощами

Несмотря на то что цветоводы часто высаживают яркие цветы для украшения грядок, некоторые из них могут оказать негативное воздействие на овощи. Наиболее угрожающие из них включают:

Табак

Табак не только ценится за свои листья, но и считается опасным для овощей. Он является-хозяином для ряда заболеваний, которые могут быстро распространиться на садовые культуры. В частности, табак может стать рассадником вируса табачной мозаики, который пагубно влияет на растения, вызывая их общую ослабленность и снижение урожайности.

Тетравада

Хотя этот цветок считается декоративным, он содержит алкалоиды, которые могут вызывать отравление у домашних животных и людей. Нежелательное соседство тетравады с овощами может привести к тому, что их питательные вещества будут "подточены" ядовитыми веществами, что нарушает баланс почвы и ухудшает состояние растений.

Пиретрум

Пиретрум, известный своими инсектицидными свойствами, может оказаться палкой о двух концах. Хотя он может защищать картофель, морковь и другие овощи от вредителей, его присутствие на грядках с другими культурами может привести к токсичному воздействию на них. Пиретрум может накапливаться в почве и негативно влиять на рост соседних растений.

Мелисса

Хотя мелисса известна своим ароматом и успокаивающими свойствами, она может быть несовместима с некоторыми овощами, такими как морковь и свёкла. Мелисса может подавлять их рост, заставляя их бороться за питательные вещества.

Как защитить свои культуры?

Чтобы избежать проблем с опасными цветами на грядках с овощами, следует принять следующие меры:

  1. Изучите совместимость растений — перед тем как высаживать новое растение, изучите информацию о его взаимодействии с другими культурами.
  2. Соблюдайте севооборот — регулярная смена посевов и чередование растений помогут сохранить здоровье почвы и предотвратить появление вредителей.
  3. Используйте защитные растения — выбирайте цветы, которые могут защищать овощи от вредителей, например, календула или бархатцы. Они обеспечат необходимое соседство и создадут благоприятную атмосферу для вашего сада.
  4. Регулярно осматривайте грядки — следите за состоянием растений и вовремя удаляйте нежелательные или подозрительные культуры.

Желание сделать свой огород красивым и разнообразным может привести к непредсказуемым последствиям. Не все цветы, которые кажутся безобидными, на самом деле полезны для овощей. Знание о том, какие растения могут быть опасны для ваших любимых культур, поможет избежать разочарований и сохранить здоровье вашего дачного сада. Будьте внимательны и остерегайтесь «смертельных ловушек» на своих грядках!

Уточнения

Таба́к (лат  Nicotiána) — род многолетних и однолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки
Садоводство, цветоводство
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки Аудио 
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Экономика и бизнес
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus Аудио 
Отец Яниса Тиммы рассказал о неподобающем поведении Анны Седоковой
Российский шоу-бизнес
Отец Яниса Тиммы рассказал о неподобающем поведении Анны Седоковой Аудио 
Популярное
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается

Узнайте, можно ли глушить двигатель, если вентилятор охлаждения продолжает работать, и в каких ситуациях стоит дать мотору остыть перед выключением.

Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского»
Что сулит 2025 год Козерогам и Рыбам? Прогноз Тамары Глобы
Комплексы Patriot. Как российская армия почти обнулила американскую ПВО Украины Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
Пень мешает, но корчевать не хочется? Вот как его убрать без лишних усилий
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Последние материалы
Опасная привычка: чем грозит мытье мяса и яиц перед готовкой
Лера Кудрявцева опровергла слухи о насилии: заявление ведущей
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Хитрый рецепт пышных пончиков: что добавляют в тесто вместо молока и кефира
Впервые в истории — человечество смогло определить точный пол предка человека
Преимущества дешёвых свадебных платьев, о которых никто не говорит
Станислав Садальский раскрыл две причины смерти Юрия Шатунова
Он задохнется от жадности, ненасытный, - так охарактеризовал Иосиф Пригожин экс-супруга Валерии
Что делать, если у вашей собаки аллергия: простые решения для комфорта питомца
Туристы из России и стран СНГ активно выбирают белорусские курорты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.