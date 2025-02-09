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Вьюнок в огороде: как не допустить его разрастания

2:23
Садоводство

Вьюнок — один из самых живучих сорняков на огороде. Этот многолетник способен быстро разрастаться, оплетая культурные растения и вытягивая из почвы питательные вещества, что снижает их урожайность.

Вьюнок
Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вьюнок

Борьба с ним осложняется разветвленной корневой системой, которая уходит глубоко в почву. Обычная прополка не помогает — даже из небольшого оставшегося корешка сорняк может восстановиться.

Можно ли избавиться от вьюнка без гербицидов? Да, но для этого придется использовать комплексный подход.

1. Глубокая перекопка — поиск корневищ

Главное в борьбе с вьюнком — найти узел кущения, откуда он активно распространяется. Это непростая задача, но чем больше корневищ удастся удалить, тем меньше шансов у сорняка на восстановление.

Что делать:

  • Регулярно перекапывать участок, вручную извлекая корни.
  • Не разрывать корневища — это спровоцирует еще большее разрастание.
  • Выносить удаленные корни за пределы участка, чтобы они не укоренились снова.

Систематическая работа даст результат — со временем сорняк ослабеет и начнет исчезать.

2. Использование мульчи

Если нет возможности постоянно перекапывать участок, можно перекрыть сорняку доступ к свету. Вьюнок плохо переносит затемнение, поэтому укрывной материал станет естественным способом его уничтожения.

Что использовать:

  • Солому
  • Опилки
  • Картон или агроткань

Толстый слой мульчи (не менее 5-7 см) не позволит сорняку пробиться наружу. Под таким укрытием он постепенно погибнет.

Дополнительные рекомендации

  • Скашивайте вьюнок — это ослабляет растение, не давая ему накапливать питательные вещества.
  • Высаживайте сидераты — клевер, люпин и горчица подавляют рост сорняков.
  • Соблюдайте севооборот — не оставляйте участок пустым, чтобы вьюнок не мог занять свободное пространство.

Можно ли полностью избавиться от вьюнка?

Да, но борьба с этим сорняком требует времени и регулярности. Глубокая перекопка, мульчирование и грамотный уход за почвой помогут значительно сократить его количество без использования химии.

Уточнения

Вьюно́к (лат. Convolvulus) — род трав и кустарников семейства Вьюнковые (Convolvulaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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