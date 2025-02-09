Вьюнок в огороде: как не допустить его разрастания

2:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вьюнок — один из самых живучих сорняков на огороде. Этот многолетник способен быстро разрастаться, оплетая культурные растения и вытягивая из почвы питательные вещества, что снижает их урожайность.

Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вьюнок

Борьба с ним осложняется разветвленной корневой системой, которая уходит глубоко в почву. Обычная прополка не помогает — даже из небольшого оставшегося корешка сорняк может восстановиться.

Можно ли избавиться от вьюнка без гербицидов? Да, но для этого придется использовать комплексный подход.

1. Глубокая перекопка — поиск корневищ

Главное в борьбе с вьюнком — найти узел кущения, откуда он активно распространяется. Это непростая задача, но чем больше корневищ удастся удалить, тем меньше шансов у сорняка на восстановление.

Что делать:

Регулярно перекапывать участок, вручную извлекая корни.

Не разрывать корневища — это спровоцирует еще большее разрастание.

Выносить удаленные корни за пределы участка, чтобы они не укоренились снова.

Систематическая работа даст результат — со временем сорняк ослабеет и начнет исчезать.

2. Использование мульчи

Если нет возможности постоянно перекапывать участок, можно перекрыть сорняку доступ к свету. Вьюнок плохо переносит затемнение, поэтому укрывной материал станет естественным способом его уничтожения.

Что использовать:

Солому

Опилки

Картон или агроткань

Толстый слой мульчи (не менее 5-7 см) не позволит сорняку пробиться наружу. Под таким укрытием он постепенно погибнет.

Дополнительные рекомендации

Скашивайте вьюнок — это ослабляет растение, не давая ему накапливать питательные вещества.

Высаживайте сидераты — клевер, люпин и горчица подавляют рост сорняков.

Соблюдайте севооборот — не оставляйте участок пустым, чтобы вьюнок не мог занять свободное пространство.

Можно ли полностью избавиться от вьюнка?

Да, но борьба с этим сорняком требует времени и регулярности. Глубокая перекопка, мульчирование и грамотный уход за почвой помогут значительно сократить его количество без использования химии.

Уточнения

Вьюно́к (лат. Convolvulus) — род трав и кустарников семейства Вьюнковые (Convolvulaceae).

