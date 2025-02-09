Вьюнок в огороде: как не допустить его разрастания

Вьюнок — один из самых живучих сорняков на огороде. Этот многолетник способен быстро разрастаться, оплетая культурные растения и вытягивая из почвы питательные вещества, что снижает их урожайность.
Борьба с ним осложняется разветвленной корневой системой, которая уходит глубоко в почву. Обычная прополка не помогает — даже из небольшого оставшегося корешка сорняк может восстановиться.
Можно ли избавиться от вьюнка без гербицидов? Да, но для этого придется использовать комплексный подход.
Главное в борьбе с вьюнком — найти узел кущения, откуда он активно распространяется. Это непростая задача, но чем больше корневищ удастся удалить, тем меньше шансов у сорняка на восстановление.
Что делать:
Систематическая работа даст результат — со временем сорняк ослабеет и начнет исчезать.
Если нет возможности постоянно перекапывать участок, можно перекрыть сорняку доступ к свету. Вьюнок плохо переносит затемнение, поэтому укрывной материал станет естественным способом его уничтожения.
Что использовать:
Толстый слой мульчи (не менее 5-7 см) не позволит сорняку пробиться наружу. Под таким укрытием он постепенно погибнет.
Да, но борьба с этим сорняком требует времени и регулярности. Глубокая перекопка, мульчирование и грамотный уход за почвой помогут значительно сократить его количество без использования химии.
Вьюно́к (лат. Convolvulus) — род трав и кустарников семейства Вьюнковые (Convolvulaceae).
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