Как избавиться от мокрицы на огороде: 4 простых метода

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

На протяжении всего лета дачники ведут неравный бой с сорняками, и одним из самых настойчивых является мокрица (звездчатка). Хотя это растение однолетнее, оно быстро распространяется, заполняя всю территорию участка.

Фото: scienceimage.csiro.au by Willem van Aken, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Жалящее дерево

Обычная прополка помогает, но требует много времени и сил. Какие еще методы помогут эффективно бороться с этим сорняком?

1. Известкование почвы — снижение кислотности

Мокрица предпочитает кислые почвы, поэтому один из способов избавиться от нее — уменьшить кислотность грунта.

Что делать:

Провести известкование грядок.

Внести доломитовую муку или древесную золу.

Регулярно проверять уровень pH почвы.

Если условия станут менее благоприятными, сорняк постепенно исчезнет.

2. Народные средства: соль, сода, уксус

Если мокрица растет на дорожках, в междурядьях и в местах, где нет культурных растений, можно воспользоваться домашними средствами:

Соль — рассыпать по местам разрастания.

Сода — аналогично, поможет высушить растение.

Уксус — опрыскать раствором (1:3 с водой).

Эти методы не подходят для грядок, так как могут навредить полезным растениям!

3. Химические препараты

Если мокрица распространилась слишком активно, можно использовать специальные гербициды:

"Раундап"

"Торнадо"

"Ураган Форте"

Эти препараты эффективно уничтожают сорняк, но применять их нужно осторожно, особенно рядом с посадками.

4. Использование золы

Некоторые дачники используют золу как средство борьбы с мокрицей. Нужно раз в неделю посыпать ею места, где растет сорняк. Это помогает не только ослабить его рост, но и подпитать почву полезными микроэлементами.

Как предотвратить появление мокрицы?

Регулярно рыхлите почву — сорняку сложнее закрепиться.

Снижайте кислотность — известкование помогает сделать почву непригодной для мокрицы.

Не допускайте загущенности посадок — чем больше света проникает, тем сложнее сорнякам выживать.

Уточнения

Мокри́цы (лат. Oniscidea) — подотряд ракообразных из отряда равноногих (Isopoda) раков.

