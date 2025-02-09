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Как избавиться от мокрицы на огороде: 4 простых метода

2:16
Садоводство

На протяжении всего лета дачники ведут неравный бой с сорняками, и одним из самых настойчивых является мокрица (звездчатка). Хотя это растение однолетнее, оно быстро распространяется, заполняя всю территорию участка.

Жалящее дерево
Фото: scienceimage.csiro.au by Willem van Aken, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Жалящее дерево

Обычная прополка помогает, но требует много времени и сил. Какие еще методы помогут эффективно бороться с этим сорняком?

1. Известкование почвы — снижение кислотности

Мокрица предпочитает кислые почвы, поэтому один из способов избавиться от нее — уменьшить кислотность грунта.

Что делать:

  • Провести известкование грядок.
  • Внести доломитовую муку или древесную золу.
  • Регулярно проверять уровень pH почвы.

Если условия станут менее благоприятными, сорняк постепенно исчезнет.

2. Народные средства: соль, сода, уксус

Если мокрица растет на дорожках, в междурядьях и в местах, где нет культурных растений, можно воспользоваться домашними средствами:

  • Соль — рассыпать по местам разрастания.
  • Сода — аналогично, поможет высушить растение.
  • Уксус — опрыскать раствором (1:3 с водой).

Эти методы не подходят для грядок, так как могут навредить полезным растениям!

3. Химические препараты

Если мокрица распространилась слишком активно, можно использовать специальные гербициды:

  • "Раундап"
  • "Торнадо"
  • "Ураган Форте"

Эти препараты эффективно уничтожают сорняк, но применять их нужно осторожно, особенно рядом с посадками.

4. Использование золы

Некоторые дачники используют золу как средство борьбы с мокрицей. Нужно раз в неделю посыпать ею места, где растет сорняк. Это помогает не только ослабить его рост, но и подпитать почву полезными микроэлементами.

Как предотвратить появление мокрицы?

  • Регулярно рыхлите почву — сорняку сложнее закрепиться.
  • Снижайте кислотность — известкование помогает сделать почву непригодной для мокрицы.
  • Не допускайте загущенности посадок — чем больше света проникает, тем сложнее сорнякам выживать.

Уточнения

Мокри́цы (лат. Oniscidea) — подотряд ракообразных из отряда равноногих (Isopoda) раков.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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