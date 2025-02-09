Как избавиться от мокрицы на огороде: 4 простых метода

На протяжении всего лета дачники ведут неравный бой с сорняками, и одним из самых настойчивых является мокрица (звездчатка). Хотя это растение однолетнее, оно быстро распространяется, заполняя всю территорию участка.
Обычная прополка помогает, но требует много времени и сил. Какие еще методы помогут эффективно бороться с этим сорняком?
Мокрица предпочитает кислые почвы, поэтому один из способов избавиться от нее — уменьшить кислотность грунта.
Что делать:
Если условия станут менее благоприятными, сорняк постепенно исчезнет.
Если мокрица растет на дорожках, в междурядьях и в местах, где нет культурных растений, можно воспользоваться домашними средствами:
Эти методы не подходят для грядок, так как могут навредить полезным растениям!
Если мокрица распространилась слишком активно, можно использовать специальные гербициды:
Эти препараты эффективно уничтожают сорняк, но применять их нужно осторожно, особенно рядом с посадками.
Некоторые дачники используют золу как средство борьбы с мокрицей. Нужно раз в неделю посыпать ею места, где растет сорняк. Это помогает не только ослабить его рост, но и подпитать почву полезными микроэлементами.
Мокри́цы (лат. Oniscidea) — подотряд ракообразных из отряда равноногих (Isopoda) раков.
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