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Что сажать после капусты: полезные рекомендации по севообороту

3:28
Садоводство » Советы

Капуста — один из самых популярных овощей, который выращивается в огородах и на дачах. Несмотря на свои многочисленные достоинства, капуста имеет особенности, которые нельзя игнорировать. В частности, за ней следует внимательно следить с точки зрения севооборота. Если вы хотите избежать проблем с последующими посадками и сохранить здоровье почвы, очень важно знать, какие культуры нельзя высаживать после капусты.

Рассада капусты
Фото: https://www.flickr.com/photos/starr-environmental/25112158566/ by Forest and Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Рассада капусты

Почему важно соблюдать севооборот?

Севооборот — это система, позволяющая чередовать разные культуры на одной и той же земельной площади в разные годы. Это не только способствует повышению урожайности, но и помогает предотвратить заболевания и минимизировать риски поражения вредителями. Капуста истощает почву, и если после неё высаживать неподходящие культуры, это может привести к ухудшению состояния почвы, жесткой конкуренции за питательные вещества и значительно снизить урожайность.

Запрещённые культуры после капусты

Брюква и другие капустные

Выращивание таких же представителей семейства капустных, как брюссельская, кольраби, цветная капуста или репа, после обычной капусты — это табу. Все эти культуры имеют схожую корневую систему и требования к питательным веществам, что приводит к их недостатку. Кроме того, такие растения подвержены одинаковым заболеваниям, что повышает риск их распространения на новые посадки.

Редис и горчица

Редис — еще одна культура, которая, как и капуста, может страдать от проблем с почвой, особенно если она была истощена. Кроме того, редис и горчица могут быть подвержены тем же болезням, что и капуста, например, килообразным гниением или черной ножкой. Если вы хотите избегать подобных проблем, лучше выбрать другие виды овощей для следующего сезона.

Томаты и перцы

Томаты и сладкие перцы также показывают плохие результаты, если вы сажаете их после капусты. Они требуют много тех же самых питательных веществ, что делает их конкуренцию за них жесткой. Более того, близкое соседство может привести к распространению вредителей, таких как тля, которые могут переносить болезни между культурами.

Какие культуры лучше сажать после капусты?

Чтобы улучшить почву и компенсировать истощение, после капусты рекомендуется высаживать:

  1. Бобовые (горох, фасоль) — они обогащают почву азотом и подходят для севооборота.
  2. Зелень и травы (укроп, петрушка) — эти культуры легкие и не требуют много питательных веществ.
  3. Корнеплоды (морковь, свёкла) — они могут хорошо расти в почве после капусты и не вызывают конфликта по питательным веществам.
  4. Целые культуры (тыква, кабачки) — эти растения могут помочь в разнообразии севооборота и привлекут насекомых-опылителей.

Соблюдение правил севооборота необходима для успешного выращивания овощей, включая капусту. Зная, какие культуры нельзя высаживать после капусты, вы сможете избежать множества проблем и получить здоровый и обильный урожай. Правильный выбор предшествующих и последующих культур поможет не только сохранить здоровье почвы, но и сделает ваш сад более продуктивным.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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