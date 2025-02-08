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После свёклы не всё приживётся: какие растения подойдут, а какие нет?

3:23
Садоводство » Советы

Каждый опытный огородник знает, что выбор правильное чередование культур играет огромную роль в успехе следующего урожая. Некоторые растения не только истощают почву, но и могут негативно влиять на последующие посадки, вызывая заболевания, которые приводят к потере сборов. 

Сад, огород
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Сад, огород

Их корни проникают в плодородные слои грунта, поглощая необходимые растению элементы. После сбора урожая земля может оставаться истощённой, и если на этом месте вновь высадить растения, требующие тех же питательных веществ, это может привести к плохому росту и снижению урожайности.

Растения, которых следует избегать после свёклы

Несмотря на то что свёкла может быть полезной для многих культур в севообороте, есть несколько растений, которые становятся настоящими жертвами, если последуют за ней. Вот некоторые из них:

Морковь

Морковь и свёкла принадлежат к одному семейству растений — амарандовым. После свёклы морковь может столкнуться с такими проблемами, как недостаток питательных веществ и заболевания корневой гнили, что приведёт к некачественному урожаю. Поэтому лучше всего сажать морковь на участок, где свёкла не росла хотя бы два года.

Репа

Репа, как и морковь, также является корнеплодом и испытывает ту же конкуренцию за питательные вещества. Посадка репы на том же месте сразу после свёклы может отрицательно сказаться на её росте и качестве урожая.

Укроп

Укроп, хоть и не корнеплод, также нельзя сажать после свёклы. До этого растения было замечено, что свёкла повышает риск заболеваний, таких как фитофтора, оказывая негативное влияние на укроп, который может пострадать от вирусных инфекций или гниения.

Свёкла (вторичный посев)

Хотя может показаться логичным сажать свёклу на том же месте, где она уже росла, это также не рекомендуется. Повторное посева свёклы повысит риск заболеваний почвы и уменьшит урожайность. Рекомендуется оставлять как минимум три года между посадками свёклы на одном участке.

Что сажать после свёклы?

Если свёкла занимала ваш участок, выберите культуры, которые не требуют таких же питательных веществ или имеют различные корневые системы. Некоторые подходящие варианты:

  • Бобовые — фасоль и горох прекрасно обогащают почву азотом и помогают восстановить уровень питательных веществ.
  • Капуста — разные виды капусты (белокочанная, цветная) могут хорошо расти после свёклы, так как имеют разные потребности в питательных веществах.
  • Зелень — шпинат или салаты могут быть отличной заменой, поскольку они быстро растут и не требуют большого количества nutrientes.

Правильный севооборот — ключ к успешному выращиванию овощей и фруктов. После свёклы стоит избегать посадки моркови, репы, укропа и даже самой свёклы, чтобы не подорвать проблемы с урожайностью. Следуя данным рекомендациям и выбирая подходящие культуры для севооборота, вы сможете значительно улучшить урожайность и качество своих растений. Заботьтесь о почве, и она обязательно отплатит вам щедрым урожаем!

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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