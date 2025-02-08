Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бессонница или здоровье? Что важно знать перед приемом снотворного
Вы даже не поймёте, как остались без денег: как работают автоподставы и как их остановить
Смузи, который вас отравит: опасное сочетание, о котором мало кто знает
Почему собака внезапно перестала терпеть до прогулки? Справляемся с регрессом приучения собаки к выгулу
Лиза Моряк раскрыла причину, почему она с мужем спит в кромешной темноте
Выборы в Эквадоре. Президент прекратил предвыборную кампанию, но участвует в выборах
USAID печалится, но только не на своё вмешательство в дела России
Солнечный фрукт и витаминная бомба: чем полезно манго и как правильно его выбирать?
Признаки избыточного веса у собаки, которые нельзя пропустить

Февральский уход за огородом: эти хитрости помогут растениям пережить холода

Садоводство » Советы

Февраль – это переходный месяц между зимой и весной, когда погода часто бывает нестабильной. В этот период могут наблюдаться большие перепады температур: от плюсовых до минусовых. Такие колебания представляют собой серьёзный стресс для растений в огороде. Чтобы помочь вашему огороду преодолеть февральские испытания и подготовить его к весеннему сезону, нужно принять ряд мер.

Сад, огород зимой
Фото: https://web.archive.org/web/20161027012420/http://www.panoramio.com/photo/87464557 by Андрей Груздев, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Сад, огород зимой

Защита растений от холода

Мульчирование

Одним из наиболее эффективных способов защиты растений является мульчирование. Это поможет сохранить тепло в корневой зоне и защитит растения от резкого холода. Используйте торф, солому или старые листья для укрытия грунта. Мульча также предотвращает образование корки на поверхности почвы, что поможет удерживать влагу.

Укрытие растений

Если у вас есть чувствительные к холоду растения, рассмотрите возможность их укрытия. Для этого можно использовать нетканые материалы, пленку или обычные листы картона. Убедитесь, что укрытие позволяет растениям «дышать», чтобы предотвратить образование конденсата, который может привести к гниению.

Правильный полив

В феврале, как правило, наблюдается низкая влажность воздуха, что может привести к пересыханию земли и корней. Однако, поливать овощи нужно с осторожностью, чтобы не допустить замерзания воды в грунте.

Чёткость графика полива

Следите за состоянием почвы и при необходимости поливайте растения. Избегайте полива в часы, когда температура опускается ниже нуля, так как вода может замерзнуть и повредить корни. Оптимально поливать ранним утром или в поздний вечер.

Подготовка почвы

Февраль – хороший месяц для подготовки почвы к весеннему сезону. Проводите работы в сухие и оттепельные дни, когда нижние слои земли не заморожены.

Аэрация грунта

Проверка состояния грунта и его аэрация помогут предотвратить уплотнение почвы. Используйте вилы или садовые грабли для рыхления, что обеспечит лучшее поступление воздуха к корням растений.

Внесение удобрений

Также можно внести органические удобрения: перегной или компост. Это улучшит структуру почвы и насытит ее питательными веществами.

Защита семян и посадок

Если вы уже начали высевать семена или подготовили рассаду, будьте внимательны к условиям, в которых они находятся.

Выбор места

Для рассады выберите наиболее защищенные от холодного ветра места. Если работать с теплицами, обеспечьте дополнительное тепло с помощью обогревателей или ламп для досвечивания.

Отслеживание температурного режима

Следите за температурой в помещении, где находится рассада. Оптимальная температура для большинства семян – 18-22°C. Если температура падает, подумайте об установке термостатов или других обогревательных систем.

Уход за защитными культурами

Посадка защитных культур, таких как бобовые, также сможет помочь. Они укрепляют почву и защищают её от вымывания. 

  1. Фиксация азота: бобовые сорта могут помочь в обогащении почвы азотом, который важен для будущих культур.
  2. Уплотнённый слой: вы также можете высаживать культуры, которые сдерживают весенние заморозки и прекращают прорастание сорняков.

Февраль – это время, когда необходимо проявить заботу о вашем огороде, особенно при больших перепадах температур. Защита растений от холода, осторожный полив, подготовка почвы и использование защитных культур помогут сохранить здоровье ваших растений и подготовят их к весеннему сезону. Тщательный уход в этот период заложит основу для обильного и качественного урожая в грядущем сезоне!

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.

Февра́ль — второй месяц в юлианском и григорианском календарях, двенадцатый месяц староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря с марта.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского»
Кино. Новости и обзоры
Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского» Аудио 
Внучка 90-летней Алисы Фрейндлих раскрыла состояние артистки, жаловавшейся на здоровье
Российский шоу-бизнес
Внучка 90-летней Алисы Фрейндлих раскрыла состояние артистки, жаловавшейся на здоровье Аудио 
Деми Мур объяснила еженедельные визиты к больному Брюсу Уиллису: жизнь после развода есть
Зарубежный
Деми Мур объяснила еженедельные визиты к больному Брюсу Уиллису: жизнь после развода есть Аудио 
Популярное
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения

Увлажнение кожи пяток — важный этап ухода за ногами, особенно если кожа становится сухой и грубой.

Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Комплексы Patriot. Как российская армия почти обнулила американскую ПВО Украины Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Баста назвал имя актрисы, которую считает идеалом красоты
Деми Мур объяснила еженедельные визиты к больному Брюсу Уиллису: жизнь после развода есть
Внучка 90-летней Алисы Фрейндлих раскрыла состояние артистки, жаловавшейся на здоровье
Внучка 90-летней Алисы Фрейндлих раскрыла состояние артистки, жаловавшейся на здоровье
Последние материалы
Бессонница или здоровье? Что важно знать перед приемом снотворного
Вы даже не поймёте, как остались без денег: как работают автоподставы и как их остановить
Смузи, который вас отравит: опасное сочетание, о котором мало кто знает
Почему собака внезапно перестала терпеть до прогулки? Справляемся с регрессом приучения собаки к выгулу
Лиза Моряк раскрыла причину, почему она с мужем спит в кромешной темноте
Выборы в Эквадоре. Президент прекратил предвыборную кампанию, но участвует в выборах
USAID печалится, но только не на своё вмешательство в дела России
Солнечный фрукт и витаминная бомба: чем полезно манго и как правильно его выбирать?
Признаки избыточного веса у собаки, которые нельзя пропустить
Кто-то копает, кто-то сажает, а кто-то уже собирает урожай — как не опоздать с посадкой картофеля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.