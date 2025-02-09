Малина сохнет? Вот 4 причины, которые могут погубить куст

Малина считается довольно устойчивым кустарником, но и у нее бывают проблемы. Заболевания, вредители, недостаток влаги или питательных веществ — все это может привести к тому, что ветки растения начинают засыхать. Важно вовремя определить причину и предпринять меры, чтобы куст оставался здоровым и плодоносным.
Если малина начала засыхать ближе к концу сезона, особенно если речь идет о молодых побегах, волноваться не стоит. Это естественный процесс, во время которого ветви укрепляются и готовятся к следующему сезону.
Некоторые садоводы придерживаются принципа "чем больше удобрений, тем лучше", но для малины это не всегда работает. Переизбыток питательных веществ может навредить кустарнику, поэтому важно вносить удобрения строго по графику.
Сухость веток часто связана с банальным недостатком влаги. В особенно жаркую и засушливую погоду малина требует более частого полива. Недостаток воды мешает правильному развитию побегов, из-за чего они начинают засыхать.
Помимо избытка, малине может не хватать определенных элементов. Если кусту не хватает марганца, магния, азота, железа или калия, ветки могут начать сохнуть. Оптимальный способ решения — своевременная подкормка комплексными удобрениями, которые содержат все необходимые микроэлементы.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
Узнайте, можно ли глушить двигатель, если вентилятор охлаждения продолжает работать, и в каких ситуациях стоит дать мотору остыть перед выключением.