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Малина сохнет? Вот 4 причины, которые могут погубить куст

2:10
Садоводство

Малина считается довольно устойчивым кустарником, но и у нее бывают проблемы. Заболевания, вредители, недостаток влаги или питательных веществ — все это может привести к тому, что ветки растения начинают засыхать. Важно вовремя определить причину и предпринять меры, чтобы куст оставался здоровым и плодоносным.

Малина красная
Фото: commons.wikimedia.org by Petnick03, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Малина красная

Основные причины сухости веток

1. Конец сезона — естественный процесс

Если малина начала засыхать ближе к концу сезона, особенно если речь идет о молодых побегах, волноваться не стоит. Это естественный процесс, во время которого ветви укрепляются и готовятся к следующему сезону.

2. Избыток питательных веществ

Некоторые садоводы придерживаются принципа "чем больше удобрений, тем лучше", но для малины это не всегда работает. Переизбыток питательных веществ может навредить кустарнику, поэтому важно вносить удобрения строго по графику.

3. Недостаток воды

Сухость веток часто связана с банальным недостатком влаги. В особенно жаркую и засушливую погоду малина требует более частого полива. Недостаток воды мешает правильному развитию побегов, из-за чего они начинают засыхать.

4. Дефицит питательных веществ

Помимо избытка, малине может не хватать определенных элементов. Если кусту не хватает марганца, магния, азота, железа или калия, ветки могут начать сохнуть. Оптимальный способ решения — своевременная подкормка комплексными удобрениями, которые содержат все необходимые микроэлементы.

Как спасти малину?

  • Контролируйте график удобрений — избыток подкормок так же вреден, как и их нехватка.
  • Следите за поливом — в засуху кустарник требует больше влаги.
  • Обратите внимание на состав почвы — нехватка микроэлементов может быть причиной ослабления растения.
  • Не паникуйте осенью — в конце сезона небольшая сухость веток — это естественный процесс.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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