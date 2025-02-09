Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какой шоколад продлит жизнь, а какой её сократит: о чём все молчат
Ферментированные овощи: полезный деликатес с добавлением одной лишь соли
Линолеум, который прослужит 20 лет: секреты удачного выбора
Пожалейте соседей — запах этой закуски сведёт их с ума: готовим цветную капусту в кляре
Не спешите паниковать: рассказываем, что делать, если сотрудник ГИБДД не отдаёт ваши документы
Почти все женщины путают жирную кожу с раздражённой! Проверьте, не делаете ли вы ошибку
В Госдуме высказались против возвращения пива на стадионы: дополнительный допинг не нужен
Почему пилоты теряют сознание? Новый случай в авиации
Садальский о кинопремии Золотой орёл: сами себе награды раздают

Зеленый настой для грядок: рекордный урожай без химии

1:45
Садоводство

Многие садоводы и огородники избегают покупных удобрений, считая их менее безопасными для почвы и растений. Взамен они используют органические подкормки, которые не только питают культуру, но и улучшают состав почвы. Одним из самых популярных натуральных удобрений считается настой из сорных трав.

Ребёнок в огороде
Фото: flickr.com by Chris_Parfitt, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ребёнок в огороде

Такой настой богат важными для растений элементами:

  • Азот — способствует активному росту зелени.
  • Калий и магний — улучшают устойчивость растений к болезням.
  • Фосфор — помогает корневой системе развиваться быстрее.
  • Органические кислоты и фитонциды — защищают растения от вредителей.

Какие травы лучше всего подходят для настоя?

Польза удобрения напрямую зависит от растений, из которых оно приготовлено. Самыми ценными считаются:

  • Крапива
  • Одуванчик
  • Сныть
  • Лопух
  • Подорожник
  • Конский щавель

Настои из других трав тоже полезны, но содержат меньше питательных веществ.

Как приготовить настой из сорняков?

Процесс предельно прост:

  1. Наполните пластиковое ведро зелеными сорняками, слегка прижмите.
  2. Залейте водой так, чтобы вся масса была покрыта жидкостью.
  3. Добавьте немного золы или органических отходов (например, банановую кожуру).
  4. Оставьте на 7 дней. Настой будет готов, когда появится пена и специфический запах.
  5. Перед использованием разбавьте концентрат: 2 литра настоя на ведро воды.

Такое удобрение отлично подходит для подкормки овощных и плодовых культур, помогая им набирать силу и давать более обильный урожай.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Как правильно сажать арбузы и дыни, чтобы собрать богатый урожай
Садоводство, цветоводство
Как правильно сажать арбузы и дыни, чтобы собрать богатый урожай Аудио 
Стас Садальский дал совет часто мелькающему на экранах Максиму Аверину: драма неизбежна
Правда ТВ
Стас Садальский дал совет часто мелькающему на экранах Максиму Аверину: драма неизбежна Аудио 
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение
Домашние животные
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение Аудио 
Популярное
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается

Узнайте, можно ли глушить двигатель, если вентилятор охлаждения продолжает работать, и в каких ситуациях стоит дать мотору остыть перед выключением.

Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского»
Что сулит 2025 год Козерогам и Рыбам? Прогноз Тамары Глобы
Комплексы Patriot. Как российская армия почти обнулила американскую ПВО Украины Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Пень мешает, но корчевать не хочется? Вот как его убрать без лишних усилий
Справиться ли жизнь на Земле с ударом астероида Бенну
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
Последние материалы
Пожалейте соседей — запах этой закуски сведёт их с ума: готовим цветную капусту в кляре
Не спешите паниковать: рассказываем, что делать, если сотрудник ГИБДД не отдаёт ваши документы
Почти все женщины путают жирную кожу с раздражённой! Проверьте, не делаете ли вы ошибку
В Госдуме высказались против возвращения пива на стадионы: дополнительный допинг не нужен
Почему пилоты теряют сознание? Новый случай в авиации
Садальский о кинопремии Золотой орёл: сами себе награды раздают
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Новые правила въезда в Таиланд: что изменится для туристов с 1 июня
Аналитик Ветерков: сфера ритейла и логистики лидирует по числу вакансий в России
Цветущая орхидея может погибнуть, если рядом с ней поставить эти растения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.