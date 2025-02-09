Зеленый настой для грядок: рекордный урожай без химии

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие садоводы и огородники избегают покупных удобрений, считая их менее безопасными для почвы и растений. Взамен они используют органические подкормки, которые не только питают культуру, но и улучшают состав почвы. Одним из самых популярных натуральных удобрений считается настой из сорных трав.

Фото: flickr.com by Chris_Parfitt, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ребёнок в огороде

Такой настой богат важными для растений элементами:

Азот — способствует активному росту зелени.

— способствует активному росту зелени. Калий и магний — улучшают устойчивость растений к болезням.

— улучшают устойчивость растений к болезням. Фосфор — помогает корневой системе развиваться быстрее.

— помогает корневой системе развиваться быстрее. Органические кислоты и фитонциды — защищают растения от вредителей.

Какие травы лучше всего подходят для настоя?

Польза удобрения напрямую зависит от растений, из которых оно приготовлено. Самыми ценными считаются:

Крапива

Одуванчик

Сныть

Лопух

Подорожник

Конский щавель

Настои из других трав тоже полезны, но содержат меньше питательных веществ.

Как приготовить настой из сорняков?

Процесс предельно прост:

Наполните пластиковое ведро зелеными сорняками, слегка прижмите. Залейте водой так, чтобы вся масса была покрыта жидкостью. Добавьте немного золы или органических отходов (например, банановую кожуру). Оставьте на 7 дней. Настой будет готов, когда появится пена и специфический запах. Перед использованием разбавьте концентрат: 2 литра настоя на ведро воды.

Такое удобрение отлично подходит для подкормки овощных и плодовых культур, помогая им набирать силу и давать более обильный урожай.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

