Зеленый настой для грядок: рекордный урожай без химии

Многие садоводы и огородники избегают покупных удобрений, считая их менее безопасными для почвы и растений. Взамен они используют органические подкормки, которые не только питают культуру, но и улучшают состав почвы. Одним из самых популярных натуральных удобрений считается настой из сорных трав.
Фото: flickr.com by Chris_Parfitt, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ребёнок в огороде
Такой настой богат важными для растений элементами:
Азот — способствует активному росту зелени.
Калий и магний — улучшают устойчивость растений к болезням.
Фосфор — помогает корневой системе развиваться быстрее.
Органические кислоты и фитонциды — защищают растения от вредителей.
Какие травы лучше всего подходят для настоя?
Польза удобрения напрямую зависит от растений, из которых оно приготовлено. Самыми ценными считаются:
Крапива
Одуванчик
Сныть
Лопух
Подорожник
Конский щавель
Настои из других трав тоже полезны, но содержат меньше питательных веществ.
Как приготовить настой из сорняков?
Процесс предельно прост:
Наполните пластиковое ведро зелеными сорняками, слегка прижмите.
Залейте водой так, чтобы вся масса была покрыта жидкостью.
Добавьте немного золы или органических отходов (например, банановую кожуру).
Оставьте на 7 дней. Настой будет готов, когда появится пена и специфический запах.
Перед использованием разбавьте концентрат: 2 литра настоя на ведро воды.
Такое удобрение отлично подходит для подкормки овощных и плодовых культур, помогая им набирать силу и давать более обильный урожай.
Уточнения
Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.