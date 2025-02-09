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Этот настой творит чудеса — рассада так пошла в рост, что чуть не сбежала с подоконник

1:43
Садоводство

Выращивание крепкой и здоровой рассады — залог будущего обильного урожая. Для этого важно не только обеспечить растения качественным грунтом и регулярным поливом, но и своевременно вносить эффективные подкормки. Один из проверенных способов — использование натуральных настоев из трав, которые можно легко приготовить самостоятельно.

Перец
Фото: flickr.com by Harvey Barrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Перец

Приготовление чудо-подкормки

С наступлением весны, когда природа оживает, самое время воспользоваться дарами сада для создания натурального удобрения. Для этого понадобятся следующие компоненты:

  • Крапива — 2 части
  • Чистотел — 1 часть
  • Одуванчик — 1 часть

Соберите указанные травы (можно использовать как свежие, так и заранее заготовленные сухие). Залейте их кипятком и дайте настояться в течение 1-2 часов. Полученный настой процедите и разбавьте водой комнатной температуры в соотношении 1:5. Этим раствором рекомендуется поливать рассаду раз в неделю.

Польза компонентов

Каждый из ингредиентов этой подкормки играет важную роль в укреплении и развитии растений:

  • Крапива: богата азотом, фосфором и калием, что способствует активному росту и укреплению иммунитета рассады.
  • Чистотел: содержит значительное количество йода, который стимулирует рост и повышает урожайность.
  • Одуванчик: насыщен минеральными веществами, укрепляющими устойчивость растений к заболеваниям и неблагоприятным условиям.

Регулярное использование такой натуральной подкормки поможет вашей рассаде стать крепкой, здоровой и готовой к пересадке в открытый грунт.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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